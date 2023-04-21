Украинка арестована в Сочи за пост в поддержку родной страны

21 апреля 2023, 03:00

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Живущая в Сочи гражданка Украины арестована на пять суток по статье о демонстрации символики экстремистских организаций. Ей также вменили статью о дискредитации российских вооруженных сил.

Оперативники кубанского центра "Э" составили протоколы по двум административным статьям на 31-летнюю женщину, чьи публикации в социальной сети они сочли дискредитацией российской армии.

Согласно версии полиции, на странице женщины были фотографии и "надпись на английском языке, которая, в переводе на русский язык, является установленным приветствием экстремистских организаций", запрещенных в России.

Женщине вменили часть 1 статьи 20.3 (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и часть 1 статьи 20.3.3 (дискредитация российских вооруженных сил) КоАП РФ, суд арестовал ее на пять суток, сообщило 20 апреля управление полиции Сочи в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства женщина названа "приезжей" без указания на гражданство, но Telegram-канал "Осторожно, новости" еще 19 апреля сообщил о задержании в Сочи 31-летней гражданки Украины, которую заподозрили в дискредитации российских военных из-за ее фотографий в Instagram*.

По информации канала, уроженка Запорожской области более шести лет живет в России, однако в соцсети она заявила о поддержке родной страны: опубликовала свои фотографии в венке с синими и желтыми лентами, сопроводив их популярными фразами в поддержку Украины в виде хештегов.

Статья 20.3 (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) предусматривает до 15 суток ареста. Из картотеки Центрального райсуда Сочи следует, что административное дело Светланы Матухновой по этой статье было рассмотрено 19 апреля.

Данных о втором административном деле Матухновой в картотеке суда по данным на 2.55 мск сегодня нет. На страницах Светланы Матухновой в соцсетях нет комментариев относительно решения суда.

Фотографии в украинском венке, опубликованные в Instagram*, Матухнова сопроводила подписью на английском: "Я украинка, я никогда не буду русской". Согласно информации на ее странице "ВКонтакте", в прошлом женщина жила в Мелитополе.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. После этого на юге России стали штрафовать авторов комментариев в соцсетях и активистов, выходящих на пацифистские акции.

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