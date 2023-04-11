Кадыров похвастался победой дочери в детском конкурсе

11 апреля 2023, 13:48

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его дочь, ученица второго класса Эсет Кадырова победила во Всероссийском конкурсе "Язык – душа народа".

Как сообщал "Кавказский узел", победы детей в различных конкурсах, а также в турнирах по силовому спорту постоянно дают главе Чечни Рамзану Кадырову повод похвалиться ими в соцсетях и государственных средствах массовой информации. В частности, 26 октября 2021 года сообщалось, что сын главы Чечни Абдуллах Кадыров стал победителем конкурса по чтению Корана в детсаду, который был для него первым.

У главы Чечни 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

О победе своей дочери, ученицы второго класса Эсет Кадыровой во Всероссийском конкурсе "Язык – душа народа" Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что церемония вручения гран-при состоялась в грозненском центре образования имени Ахмата Кадырова и что организатором конкурса является центр развития проектов в сфере образования "Точка роста". Награду Эсет Кадыровой вручил министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев.

В этой же публикации Кадыров добавил, что его другая дочь, ученица пятого класса Ашура Кадырова награждена грамотой Минобрнауки Чечни за активное участие в жизни класса и школы.

В конкурсе "Язык – душа народа" приняли участие воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений, творческих коллективов и индивидуальные участники. Заявки принимались с 28 февраля по 26 марта, а сам конкурс проходил в дистанционном формате, участники присылали видео, на которых они читали стихи на родном языке, сказано в положении о конкурсе, опубликованном на сайте центра "Точка роста".

Организация с названием АНО "Центр развития проектов в сфере образования "Точка роста" зарегистрирована в городе Менделеевск в Татарстане в июне прошлого года, информируют "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что сыновья Рамзана Кадырова ранее неоднократно принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин также отметил, что сыновьям Кадырова уготован карьерный рост, как и его дочери Айшат, которая появилась в медиапространстве Чечни в 2012 году и была объявлена первой девушкой-хафизом в Чечне. Весной 2021 года она получила госнаграду за модный показ в Париже, а в сентябре 2020 года стала заместителем министра культуры.

Демонстрируя достижения сыновей, Рамзан Кадыров пытается сформировать имидж победителей, способных со временем занять руководящие должности и сменить отца на посту главы Чечни, предположили 8 сентября 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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