ФСБ отчиталась о поимке участника группы Басаева и Хаттаба

06 апреля 2023, 11:10

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Бывший участник группировки Басаева и Хаттаба задержан в Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 15 военных, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", следствие периодически отчитывается о новых участниках дела об атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Так, в конце марта ставрополец был обвинен по этому делу. Следствие считает, что он в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на псковских десантников.

Бывший участник группировки Шамиля Басаева и Хаттаба задержан в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, пишет со ссылкой на ФСБ России РИА "Новости".

По данным ведомства, задержанный - Джумагишиев Абдуллялим 1981 года рождения. "Сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики", - заявили в ФСБ.

Джумагишиев доставлен в орган предварительного следствия. Ему предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России. Избрана мера пресечения в виде ареста, передает "Интерфакс".