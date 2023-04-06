06 апреля 2023, 11:10

ФСБ отчиталась о поимке участника группы Басаева и Хаттаба

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Бывший участник группировки Басаева и Хаттаба задержан в Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве 15 военных, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", следствие периодически отчитывается о новых участниках дела об атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Так, в конце марта ставрополец был обвинен по этому делу. Следствие считает, что он в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на псковских десантников.

Бывший участник группировки Шамиля Басаева и Хаттаба задержан в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, пишет со ссылкой на ФСБ России РИА "Новости".

По данным ведомства, задержанный - Джумагишиев Абдуллялим 1981 года рождения. "Сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики", - заявили в ФСБ.

Джумагишиев доставлен в орган предварительного следствия. Ему предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России. Избрана мера пресечения в виде ареста, передает "Интерфакс".

Напомним, в ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

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Примечание:

"Передано в суд дело участника нападения на псковских десантников в Чечне", "Житель Ставрополья арестован по делу о нападении боевиков Басаева на Дагестан", "Защита заявила о пытках обвиняемого в участии в рейде Басаева кубанца".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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