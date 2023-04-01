Ставрополец обвинен по делу о нападении на псковских десантников в Чечне

01 апреля 2023, 07:06

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Ставропольского края. Следствие считает, что он в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие периодически отчитывается о новых участниках дела об атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Так, 20 апреля 2022 года стало известно, что суд в Татарстане отправил под стражу пятерых местных жителей.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу жителя Ставропольского края.

По версии следствия, ставрополец с февраля 2000 года состоял в банде Шамиля Басаева и Хаттаба. В ее составе принимал участие в феврале-марте 2000 года в вооруженном мятеже в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В частности, следствие считает, что он принимал участие в атаке на псковских десантников.

Житель Ставрополья обвинен в участии в банде, в участии в мятеже и в покушении на военнослужащих для воспрепятствования охране общественного порядка и безопасности, сообщило 31 марта ведомство на своем сайте.

"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

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