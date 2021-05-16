Житель Ставрополья арестован по делу о нападении боевиков Басаева на Дагестан

16 мая 2021, 19:31

Житель Ставропольского края Багаудин Куванаев участвовал в нападении боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, предположили следователи.

По версии следствия, в середине июля 1999 года Куванаев добровольно примкнул к группировке, которой руководили Шамиль Басаев и эмир Хаттаб.

С 7 по 24 августа 1999 года участники группы Басаева и Хаттаба захватили ряд населенных пунктов Ботлихского района Дагестана с целью "нарушения территориальной целостности Российской Федерации", говорится в сообщении Следкома.

Житель Ставропольского края подозревается в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего. "По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - процитировало сообщение следствия РИА "Новости".

За участие в нападении на Ботлихский и Цумадинский районы к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы приговорены более 80 человек, уголовное преследование в отношении семи человек, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следкома.

Статья 279 Уголовного кодекса России (вооруженный мятеж) предусматривает до 20 лет лишения свободы, такое же наказание предусматривает статья 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Комментариев от арестованного или его официальных представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 17 июня 2020 года жители Нефтекумского района Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов были задержаны по делу о нападении на Дагестан в 1999 году в составе банд Басаева и Хаттаба, им были предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащих, вооруженном мятеже и бандитизме. 3 февраля их дела были переданы в суд. 13 апреля в Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".