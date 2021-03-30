Житель Ставрополья осужден по делу о рейде Басаева на Дагестан

30 марта 2021, 11:35

Суд приговорил жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным по делу о нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июня 2020 года два других жителя Нефтекумского района Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов были также задержаны по делу о нападении на Дагестан в 1999 году в составе банд Басаева и Хаттаба. 3 февраля их дела были переданы в суд.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Суд признал виновным жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова в покушении на военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщил сегодня на своем сайте Следком России.

По версии следствия, в середине июля 1999 года Акбулатов добровольно вступил в состав банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Далее с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды, вооруженные боевики совершили покушения на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана, сказано в сообщении.

Дело расследовалось по статье 317 УК РФ "Покушение на военнослужащих", части 2 статьи 209 УК РФ "Бандитизм" и статье 279 УК РФ "Вооруженный мятеж", уточнило ведомство.

Статья 317 УК РФ "Покушение на военнослужащих" предусматривает до 20 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 209 УК РФ "Бандитизм" предусматривает до 15 лет лишения свободы. Статье 279 УК РФ "Вооруженный мятеж" предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также информировал, что 12 февраля силовики сообщили о задержании жителей Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева по делу о нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".