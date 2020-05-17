17 мая 2020, 08:37

Предполагаемый боевик обвинен по делу о рейде Басаева в Дагестане

Передано в суд дело Рената Шамбилова, обвиненного в нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан, сообщил Следком.

По версии следствия, в августе 1999 года Шамбилов в составе банды Басаева и Хаттаба напал на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестан. В результате обстрела боевиков были убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам, утверждают следователи.

7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан проникли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. В течение нескольких дней боевикам удалось захватить населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Лишь 15 сентября 1999 года глава Минобороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена. За полтора месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Шамбилов обвинена по статье о посягательстве на жизнь военнослужащего (ст.317 УК РФ), его дело направлено в суд, сообщил 16 мая Следственный комитет России на своем сайте. Отметим, максимальные санкции по этой статье - пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

По делу проходит еще один предполагаемый участник нападения на военнослужащих, отмечают следователи.

Всего, по данным ведомства, за участие в нападении на Ботлихский и Цумадинский районы к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы приговорено более 85 человек, уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

Комментариев от Шамбилова или его представителей относительно версии следствия и передачи дела в суд не поступало. 

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года было передано в суд дело 48-летнего жителя Ставропольского края Батырбека Юмартова, который, по версии следствия, в 1999 году участвовал в нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле"  "Хронике террора".

Примечание:

"Двое участников нападения отряда Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии", "В Дагестане началось формирование полных списков ополченцев", "Обвиняемый в нападении на псковских десантников в Чечне получил 16 лет колонии".

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