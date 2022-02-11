Передано в суд дело участника нападения на псковских десантников в Чечне

11 февраля 2022, 12:57

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В Шатойский райсуд Чечни направлено дело участника нападения отряда Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих в 2000 году, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", дела о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуются по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. 1 марта, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из которых находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению. 23 марта 2021 года по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников был задержан в Москве еще один человек, Герман Арбинин, а 16 июня того же года был задержан очередной подозреваемый – уроженец Чечни Магомед Алханов.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу мужчины, которого следователи считают участником нападения на псковских десантников, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, обвиняемый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже. В феврале-марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте ведомства.

Обвинение мужчине предъявлено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), отмечается в публикации. "Уголовное дело направлено в Шатойский районный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Имя обвиняемого в публикации не указано. Статья 317 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 9 июня 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 и 19 годам колонии соответственно жителей Грозного Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиненных в причастности к атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Подсудимые версию следствия назвали надуманной.

Задержанный в июне 2021 года по аналогичному подозрению Магомед Алханов 26 октября 2021 года сбежал из психбольницы в Астрахани, куда был доставлен для медэкспертизы. 2 ноября его задержали в одном из городских кафе. Задержан и сотрудник ФСИН, который, по версии следствия, помог Алханову совершить побег за миллион рублей, рассказав о неработающих камерах видеонаблюдения и снабдив Алханова мобильным телефоном. Ни у Магомеда Алханова, ни у его родных не было миллиона рублей для взятки за побег, заявил адвокат Алханова.

Супруга Алханова назвала его побег из психбольницы попыткой заявить о невиновности. Заключенные иногда прибегают к побегу для привлечения внимания к своему делу и от безысходности, сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница Светлана Ганнушкина.