Стихийная свалка в Махачкале дала повод для критики чиновников

11 марта 2023, 11:24

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Жительница Махачкалы опубликовала в соцсети видео с жалобой на стихийную свалку в махачкалинском микрорайоне Ипподром. Часть комментаторов заявила, что возникновение свалки стало следствием плохой работы чиновников, а другая часть отметила, что к этому причастны местные жители.

10 марта в Instagram-паблике* tut.dagestan был размещен ролик, на кадрах которого показан водоем, заполненный мусором.

"Махачкала, поселок Ипподром. Только что выбросили мусор прямо туда [в водоем]", – сказала автор ролика.

"Надеемся на какие-то меры", – сказано в описании видео.

На 11.20 мск эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, набрала 620 отметок "нравится" и 93 комментария. Часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Найдите отвечающего за этот участок, пусть приведут в надлежащий вид", – дал совет пользователь rayatort_kaspiysk.

"В этом городе есть мэр?" – задался вопросом пользователь kj__013.

"Все как обычно. Экология в Дагестане на нуле. А потом удивляются, откуда столько болезней", – написал пользователь mmomentslifee.

Другая часть комментаторов призвала местных жителей самостоятельно навести порядок. "Ваш дом. Соберитесь все соседи, наймите "Газель" и соберите мусор. Властям все равно на вас", – считает mikaa28um.

"Если нет никаких мер, зачем ждать? Организуйте субботник сами и вычистите водоем от мусора", – подчеркнул пользователь kalima_hidjama.

"Сами люди кидают, потом надеяться на какие-то меры", – заявил пользователь diaami19930.

На 11.20 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы местной жительницы на стихийную свалку.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему со стихийными свалками. Так, 3 ноября 2021 года стало известно, что в реке Аварское Койсу было обнаружено 10 мешков медицинских отходов, в частности, использованных шприцев и систем для внутривенного вливания. В загрязнении реки сознался водитель грузовика. Также в начале октября 2021 года в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого была показана горная река в Дагестане Андийское Койсу, поверхность которой была также вся покрыта мусором. Автор ролика пояснил, что отходы в русло реки бросают жители местных сел, и этот мусор смыло в нее проливными дождями.

Напомним, 31 октября 2022 года жители Махачкалы пожаловались, что в пригороде много лет существует крупная свалка, и ядовитый дым от нее наносит урон экологии и подрывает здоровье людей. Комментаторы в соцсетях раскритиковали чиновников и призвали их срочно решить проблему со свалкой.

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