16 марта 2021, 10:47
Подача воды ограничена в Махачкале из-за угрозы массового отравления
Мэрия Махачкалы запретила горожанам использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. Власти пообещали организовать подвоз питьевой воды, но не назвали точные адреса, указали пользователи Instagram.
Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 24 жителей Махачкалы с подозрением на отравление. Этот инцидент произошел на фоне проблем в регионе с вывозом мусора. Из-за скопления бытовых отходов источники питьевой воды загрязнились, что и стало причиной отравления, предположили пользователи Instagram.
Власти Махачкалы в связи с ухудшением качества воды были вынуждены ограничить ее подачу и организовать для жителей подвоз питьевой воды, сообщил сегодня мэр города Салман Дадаев. "Потребовал от гарантирующего поставщика ОАО "Махачкалаводоканал" проведения процедур по обеззараживанию воды, запрета её использования без соответствующих процедур водоподготовки, а также приведения в соответствие нормативам. "Махачкалаводканалу" поручено в установленном законом порядке обеспечить подвоз воды населению", – написал он на своей странице в Instagram.
Мэр пояснил, что из-за аварии, произошедшей в Кизилюртовском районе, в Ленинском и части Советского района начались перебои с подачей воды. "В связи со сходом селевого потока на Миатлинском водоводе в районе села Гельбах произошла авария, из-за которой в Махачкалу вода по миатлинской ветке поступает ограниченно. Также в результате селевого схода произошло сильное замутнение воды в КОРе. Из-за чего подача воды с КОРа в "Хушетское" водохранилище была приостановлена", – пояснил Дадаев.
К 10.45 мск 16 марта эта запись на странице Салмана Дадаева набрала 782 отметки "нравится" и 32 комментария. Большинство их авторов пожаловались на перебои с подачей воды в Махачкале.
"Когда дадут воду?" – спросил пользователь basira87. "До меня ваш подвоз никогда не доедет", – посетовал пользователь propitki_i_kraski_v_mahachkale. "Вода где и когда будет?" – спросил dadashevmuslim1238238. "Добрый день! Обозначьте сроки, пожалуйста, подачи воды", – попросил tixo_i_lixo. "Так! Можно узнать подвоз воды куда будет на Ленина? Вы издеваетесь что ли? Нам с новорождёнными детьми сколько сидеть в холоде? Направьте все силы по устранению аварии, второй день без отопления", – возмутилась nastya_mur1991.
Другая часть комментаторов потребовала как можно скорее устранить перебои с водоснабжением. "Ну, приедет к нам подвоз воды и что? Я с двумя маленькими детьми как буду воду набирать? Куда? А с отоплением что мне делать", – возмутился пользователь gu_leto. "Какие перебои? Вторые сутки совсем нет воды в Пятом посёлке", – написал пользователь gloksinya1. "Нет воды на Юсупа Акаева, 1. Видимо из-за этого нет отопления", – предположил arslanhasaev05. "Скажите, пожалуйста, в поселок Турали будет подвоз воды? И во сколько?" – спросила liana11155. "В Ленинкенте третий день нет воды. В Ленинкенте будет подвоз воды?" – задался вопросом пользователь dr_asiyat_ramazanova.
Власти города пояснили ограничение подачи воды профилактикой инфекционных заболеваний
Местные власти запретили использовать жителям воду из линии водопровода ОАО "Махачкалаводоканал" в связи с профилактикой распространения инфекционных заболеваний. ОАО "Махачкалаводоканал" поручено совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора выявить и устранить причины ухудшения качества питьевой воды, сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Махачкалы 15 марта.
В свою очередь ОАО "Махачкалаводоканал" пояснило, что подача воды приостановлена в Ленинский и Советский районы города. "В связи с отсутствием поступления воды по Каналу имени Октябрьской Революции, приостановлена работа Юго-восточных очистных сооружений. В связи с чем ограничена подача воды в Ленинский район и часть Советского района города", – сообщило предприятие 15 марта на своей странице в Instagram.
К 10.40 мск 16 марта на сайтах мэрии Махачкалы, ОАО "Махачкалаводоканал" и ГУП "Чистая вода" нет списка адресов развоза питьевой воды.