Подача воды ограничена в Махачкале из-за угрозы массового отравления

16 марта 2021, 10:47

Мэрия Махачкалы запретила горожанам использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. Власти пообещали организовать подвоз питьевой воды, но не назвали точные адреса, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 24 жителей Махачкалы с подозрением на отравление. Этот инцидент произошел на фоне проблем в регионе с вывозом мусора. Из-за скопления бытовых отходов источники питьевой воды загрязнились, что и стало причиной отравления, предположили пользователи Instagram.

Власти Махачкалы в связи с ухудшением качества воды были вынуждены ограничить ее подачу и организовать для жителей подвоз питьевой воды, сообщил сегодня мэр города Салман Дадаев. "Потребовал от гарантирующего поставщика ОАО "Махачкалаводоканал" проведения процедур по обеззараживанию воды, запрета её использования без соответствующих процедур водоподготовки, а также приведения в соответствие нормативам. "Махачкалаводканалу" поручено в установленном законом порядке обеспечить подвоз воды населению", – написал он на своей странице в Instagram.

Мэр пояснил, что из-за аварии, произошедшей в Кизилюртовском районе, в Ленинском и части Советского района начались перебои с подачей воды. "В связи со сходом селевого потока на Миатлинском водоводе в районе села Гельбах произошла авария, из-за которой в Махачкалу вода по миатлинской ветке поступает ограниченно. Также в результате селевого схода произошло сильное замутнение воды в КОРе. Из-за чего подача воды с КОРа в "Хушетское" водохранилище была приостановлена", – пояснил Дадаев.

К 10.45 мск 16 марта эта запись на странице Салмана Дадаева набрала 782 отметки "нравится" и 32 комментария. Большинство их авторов пожаловались на перебои с подачей воды в Махачкале.

"Когда дадут воду?" – спросил пользователь basira87. "До меня ваш подвоз никогда не доедет", – посетовал пользователь propitki_i_kraski_v_mahachkale. "Вода где и когда будет?" – спросил dadashevmuslim1238238. "Добрый день! Обозначьте сроки, пожалуйста, подачи воды", – попросил tixo_i_lixo. "Так! Можно узнать подвоз воды куда будет на Ленина? Вы издеваетесь что ли? Нам с новорождёнными детьми сколько сидеть в холоде? Направьте все силы по устранению аварии, второй день без отопления", – возмутилась nastya_mur1991.

Другая часть комментаторов потребовала как можно скорее устранить перебои с водоснабжением. "Ну, приедет к нам подвоз воды и что? Я с двумя маленькими детьми как буду воду набирать? Куда? А с отоплением что мне делать", – возмутился пользователь gu_leto. "Какие перебои? Вторые сутки совсем нет воды в Пятом посёлке", – написал пользователь gloksinya1. "Нет воды на Юсупа Акаева, 1. Видимо из-за этого нет отопления", – предположил arslanhasaev05. "Скажите, пожалуйста, в поселок Турали будет подвоз воды? И во сколько?" – спросила liana11155. "В Ленинкенте третий день нет воды. В Ленинкенте будет подвоз воды?" – задался вопросом пользователь dr_asiyat_ramazanova.

Власти города пояснили ограничение подачи воды профилактикой инфекционных заболеваний

Местные власти запретили использовать жителям воду из линии водопровода ОАО "Махачкалаводоканал" в связи с профилактикой распространения инфекционных заболеваний. ОАО "Махачкалаводоканал" поручено совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора выявить и устранить причины ухудшения качества питьевой воды, сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Махачкалы 15 марта.

В свою очередь ОАО "Махачкалаводоканал" пояснило, что подача воды приостановлена в Ленинский и Советский районы города. "В связи с отсутствием поступления воды по Каналу имени Октябрьской Революции, приостановлена работа Юго-восточных очистных сооружений. В связи с чем ограничена подача воды в Ленинский район и часть Советского района города", – сообщило предприятие 15 марта на своей странице в Instagram.

К 10.40 мск 16 марта на сайтах мэрии Махачкалы, ОАО "Махачкалаводоканал" и ГУП "Чистая вода" нет списка адресов развоза питьевой воды.