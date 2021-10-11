Жители Дагестана призвали решить проблему с засорением горной реки

11 октября 2021, 06:50

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Дождевая вода смыла в реку Андийское Койсу множество мусора, оставленного у берегов, сообщил журналист Омар Магомедов. Пользователи Instagram, посмотревшие его видео, потребовали от властей улучшить ситуацию с вывозом мусора в горных районах Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются на проблемы с мусором. Так, 19 августа жители Каспийска заявили, что в городе остается нерешенной проблема с вывозом мусора, из-за чего свалки часто бывают переполненными.

10 октября на своей странице в Instagram дагестанский журналист Омар Магомедов опубликовал ролик, на кадрах которого показан мусор на поверхности горной реки в Дагестане. "Мы находимся в Унцукульском районе, на берегу реки Андийское Койсу, это одна из главных водоносных артерий республики. Недавно были дожди, а как мы знаем, в некоторых селах свалки организовывают на склонах. И вот так сейчас выглядит Андийское Койсу", – говорит Магомедов на кадрах ролика.

Далее он продемонстрировал поверхность реки, полностью покрытую мусором. "Это не вода, это мусор, бутылки, это дерево, это пластик. Здесь несколько километров, это просто лежит, не плывет. Зрелище довольно-таки грустное. Очень жаль, что мы к нашему уникальному краю относимся вот так", – посетовал журналист.

К 06.40 мск 11 октября эта публикация на странице Магомедова в Instagram, на которую подписаны 4967 подписчиков, набрала 9708 просмотров и 143 комментария. Их авторы, большинство из которых позиционировали себя как жители Дагестана, назвали снятое журналистом катастрофой.

"Это даже не проблема, это настоящая катастрофа! Любопытно, есть ли у правительства республики хоть какие-то мысли?" – спросил пользователь alluytov. "Это катастрофа, причем созданная нами, цивилизованными людьми... Катимся к неизбежному самоуничтожению", – написала irina_kyzmicheva.

"SOS" надо кричать! Это финиш. Что-то надо срочно решать", – заявила indiramagomedova4855. "Надо в срочном порядке запретить пластиковую тару и наладить сбор мусора, возможного вторично использовать", – предложил пользователь amin1410. "Ничего себе! Просто катастрофа какая-то", – подчеркнула aidaf509.

"Это многолетнее разворовывание бюджета республики и крайне неэффективное управление", – считает dr.omarova_usd. "Новая достопримечательность для туристов", – сыронизировал ziyavdin_photograph. "Это проблема десятилетий, которую озвучивают со всех страниц СМИ, но нет решения этой тяжелой проблемы, к сожалению, вопрос остаётся открытым: когда решится (и вообще решится ли) эта проблема?" – пишет пользователь magic_dagestan.

Ролик, на кадрах которого Омар Магомедов демонстрирует мусор в реке Андийское Койсу также был опубликован 10 октября в Instagram-паблике mkala_, на который подписаны около 437 тысяч пользователей. К 06.40 мск эта запись набрала 9055 просмотров и 38 комментариев. Большая часть их авторов также возмутилась засорением экологии.

"Это катастрофа! Все пооткрывали магазинчики, лавки для туристов, а организовать там чистку никто не может", – заявила mirzahanovazulfiya480. "Как печально и обидно, море грязное теперь и реки грязные. Туризм, еще говорят", – отметила xadidzha08. "Это каждый год! Постоянно эта грязь, бардак. А власти без действуют", – написал salmangadzhimuradov.

К 06.40 мск 11 октября в соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" нет реакции пользователей на ролик о засорении реки Андийское Койсу.

Напомним, что по меньшей мере, пять случаев массового отравления были зафиксированы с начала года в Дагестане, пользователи соцсети связали произошедшее с "мусорным коллапсом". Так, 22 марта в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции поступили 13 детей. 10 марта с признаками пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. К 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. Еще в начале февраля массовое отравление произошло в Хунзахском районе – к врачам обратились 95 человек. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов. Почти все случаи отравления были связаны с грязной питьевой водой.