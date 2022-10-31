Свалка в пригороде Махачкалы. Стопкадр из видео на странице https://www.youtube.com/watch?v=H_0UhDPpO3k

31 октября 2022, 07:11

Пользователи соцсетей призвали чиновников решить проблему со свалкой под Махачкалой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В пригороде Махачкалы много лет существует крупная свалка, и ядовитый дым от нее наносит урон экологии и подрывает здоровье людей, пожаловались местные жители. Комментаторы в соцсетях раскритиковали чиновников и призвали их срочно решить проблему со свалкой.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители пригорода Махачкалы неоднократно жаловались на проблему с местной свалкой. Так, 20 июля отметили, что дым от неё вынуждает людей покидать поселок.

В декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

27 октября на YouTube-канале "Дикий краевед" был опубликован документальный фильм о свалке в пригороде Махачкалы, из-за которой страдают местные жители. "Там происходят пожары, исходят зловония и ядовитый дым. И все это круглый год видно с федеральной трассы и даже из городов. Все это видят. Более 10 лет люди травятся. Травятся и дети, получая хронические заболевания уже в столь юном возрасте. Настоящая газовая атака", – заявил автор видео.

По его словам, чиновники на проблему со свалкой никак не реагируют, в это место свозят мусор еще с советских времен. На свалке идут глубинные пожары, и неприятный запах распространяется по округе.

"Мы едем на автобусе до автостанции Южной, и эта свалка дымит. И там эта больница, которая стоит, они тоже это прекрасно видят. У нас многие спрашивают: "Что это у вас там за дым, что у вас случилось, пожар что ли". С города ее видно прекрасно", – сказала на кадрах видео местная жительница.

"Все близлежащие поселки – Старый Агачаул, Талги, Новый Агачаул, Новый Хушет. Все население близлежащих поселков страдает от этой свалки. Местный участковый и чиновники прекрасно знает, что некоторые высыпают строительный мусор вдоль дороги, но никакого внимания не обращают. Я лично вызывал МЧС, на следующий день приехали полицейские, и на этом всё. Опросили главное для галочки и уехали", – сказал другой местный житель.

"Я тоже живу в этом поселке уже достаточное время, больше 10 лет. Действительно, как сказал предыдущий человек, у нас здесь невозможно дышать. Мы специально купили частные дома, чтобы сбежать из города и дышать чистым воздухом. Белье во дворе повесить мы не можем, окна практически не открываем. У нас нет воздуха. Это не просто дым, это отвратительный запах", – пожаловалась еще одна местная жительница.

На 07.00 мск 31 октября этот ролик на YouTube-канале "Дикий краевед", на который подписаны около 81,8 тысячи пользователей, набрал 3,9 тысячи отметок с реакцией пользователей и 1080 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Все проблемы в республике – это от бесполезных депутатов. Давайте их распустим, от них толку все равно нет", – считает пользователь с ником Ленин.

"Спасибо, что затронул эту очень злободневную тему. Давно пора разворошить этот беспредел", – написал Mukhtar Mukhtar.

"Очень печально. Прекрасный Дагестан! Даже не верится, что это происходит на  прекрасных землях Дагестана. Там должны быть курорты, туристические базы, летние и зимние оздоровительные лагеря для школьников, реабилитационные центры для инвалидов. Я думаю надо звонить во все колокола, надо писать в администрацию президента, в Кремль, куда угодно, чтобы остановить этот кошмар", – считает Леонид Прилепин.

"Я живу на другом конце города, в районе северной автостанции, и, когда дует ветер в этом направлении, этот дым доходит до нас и попадает в дома. Я не представляю, как живут люди около свалки. С этим надо что-то делать", – отметил Апанди Гаджиев.

Документальный фильм в свалке в Парауле под Махачкалой также был размещен 30 октября в Telegram-канале "Тут Дагестан", на который подписаны около 90 тысяч пользователей. На 07.00 мск 31 октября это видео набрало около 11,2 тысячи просмотров и 70 комментариев.

"Невозможно уже, этот запах невыносимый", – пожаловался пользователь sld_nolroff.

"Это, конечно, экологическая катастрофа", – отметила Зоя.

"Мне интересно, почему чиновники ничего не предпринимают? Это уже давно же, как будто так и надо. Жалко людей, которые живут рядом", –  написал пользователь с ником Ами.

"Местоположение свалки уже можно было бы поменять. Там такое место, где живут люди, да и близко к городу. Все видят это и ничего не делают", – отметила Ума.

Напомним, 4 февраля 2021 года мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили тогда ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую. Жители Махачкалы сообщили 6 февраля 2021 года, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

Ранее, 31 декабря 2020 года, мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. Компания объяснила отказ  вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска нерешенным вопросом с тарифами.

В  февраля 2021 года были задержаны бывший директор компании "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с другими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.

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Примечание:

"В Магасе началась установка подземных мусорных баков", "Жители Малгобека пожаловались на дым от горящей мусорной свалки", "Мусор в Ирганайском водохранилище возмутил жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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