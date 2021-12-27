Роспотребнадзор признал проблему свалки в пригороде Махачкалы

27 декабря 2021, 22:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мусорная свалка, на которую жалуются жители пригорода Махачкалы, должна быть ликвидирована в соответствии с решением суда, заявили в дагестанском управлении Роспотребнадзора. Власти планировали создать территориальную схему для решения проблемы с отходами в Дагестане, однако конкурс на ее разработку сегодня был признан несостоявшимся.

Как писал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Людям мешают едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах, пояснили местные жители.

Пожары на мусорной свалке у пригородного поселка Махачкалы Талги происходят в результате возгорания выделяющихся газов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" собеседник, имеющий отношение к вывозу твердых бытовых отходов в столице Дагестана.

"Мы не пожарные, но все равно мы предоставили технику для ликвидации огня на свалке. Открытого огня уже нет, но мусор еще дымит. Сегодня-завтра и это должно прекратиться", - пояснил он. По его словам, МБУ "Махачкала-1" по договору должна свозить весь мусор на полигон "Грин Тау", расположенный у Избербаша.

"В Талги же свозят в основном из разных населенных пунктов на "ГАЗелях" и "ГАЗонах". Это частники, которые забирают мусор у кого-то и выбрасывают на свалку. Поэтому там и такая беда. Я не исключаю, что и некоторое небольшое число водителей мусоровозов туда могут ездить. А вешают все на "Махачкала-1". Эту свалку должны были передать для временного складирования отходов, но пока это не сделано", - пояснил собеседник.

Вывоз мусора на свалку у поселка Талги запрещен, а нарушение грозит для юридических лиц административными штрафами, которые исчисляются сотнями тысяч рублей, отметил руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

"Предусмотрены огромные штрафы, причем при повторном нарушении сумма может достигать чуть менее миллиона рублей. Но контролирующие органы закрывают на это глаза. Срабатывает обычная дагестанская система - всем очевидно, что есть нарушение, оно носит массовый характер, но (виновные) к ответственности не привлекаются, так как нарушителями являются компании, аффилированные с госструктурами. Отсюда и выборочное применение закона", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В начале года Увайсов вместе с журналистами ездил на свалку у поселка Талги. "На въезде стоял наряд сотрудников правоохранительных органов, которые, как я полагаю, должны были заниматься охраной этого места. Но завозу мусора они не препятствовали. Видимо, есть те, кому разрешен въезд, и те, кому нет", - отметил он.

Земля под свалкой в поселке Талги юридически не отведена под мусорный полигон, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в дагестанском управлении Роспотребнадзора.

"Согласно документации, мусор должен вывозиться в Избербаш. Специалистами управления были поданы в суд материалы дела в отношении администрации Махачкалы по ликвидации мусорной свалки. На прошлой неделе суд принял решение в нашу пользу", - отметили в ведомстве, уточнив, что решение суда пока еще не вступило в законную силу, так как сроки для обжалования еще не прошли.

О том, что мусорная свалка у поселка Талги функционирует с нарушениями, говорил и глава Дагестана Сергей Меликов. В частности, в апреле этого года, отвечая на вопросы журналиста в прямом эфире, он отметил с сожалением, что свалка "пока будет работать, так как у нас нет на данный момент другого выхода".

"Свалка в поселке Талги функционирует с 1970-х годов. Требования закона того периода позволяли использовать этот участок для размещения твердых коммунальных отходов, тогда они назывались бытовыми. Но на современном этапе, в связи внесенными изменениями в законодательство, свалка отходов запрещена, они должны размещаться только на полигонах, которые внесены в государственный реестр. Этот реестр можно поменять только на основе территориальной схемы обращения с ТКО. В Дагестане этой схемы нет, а та, которая была ранее, создавалась под определенных операторов. Она не требовала каких-то вложений. Такую деятельность мы были вынуждены прекратить", - процитировала Меликова на официальном сайте главы Республики Дагестан его пресс-служба. Он тогда отметил, что специалисты "отрабатывают хорошую качественную схему по обращению с ТКО". Разработку схемы тогда планировалось завершить в сентябре этого года.

Министр природных ресурсов и экологии Дагестана Рахман Гамидов 2 июля доложил Меликову, что для полноценной эффективной работы системы обращения с ТКО на территории региона имеется ряд проблем. Среди них он назвал отсутствие необходимой инфраструктуры, изношенный контейнерный парк, недостаточное количество контейнерных площадок и контейнеров во всех населенных пунктах республики.

С приходом осени в Дагестане так и не появилась схема обращения с ТКО, отметило издание "Новое дело" в материале "Мусором в Дагестане занимается экс-командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии", опубликованном 19 декабря на сайте издания.

12 октября в реестре юридических лиц на территории Дагестана зарегистрирован Республиканский экологический оператор, учредителем которого выступили "Корпорация развития Дагестана" и ООО "Каспийское автотранспортное предприятие". Гендиректором оператора стал бывший командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии Игорь Гетманов. Этому предприятию, как отмечается в публикации, и были переданы полномочия по формированию схемы обращения с ТКО.

В начале декабря, как сообщило издание "Новое дело", Региональный экологический оператор объявил конкурс на создание системы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Дагестана. Начальная цена контракта обозначена в 450 миллионов рублей. Однако конкурс был признан сегодня несостоявшимся, так как заявку подала только одна компания из Санкт-Петербурга - ООО "СК "ГИДРОКОР".