Возгорание на мусорной свалке. Фото: https://riafan.ru/region/dagestan/1578058-vozgoranie-na-nesankcionirovannoi-svalke-bliz-makhachkaly-tushat-silami-merii

27 декабря 2021, 16:02

Жители пригорода Махачкалы сообщили о проблемах из-за пожара на свалке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах мешают местным жителям.

Пожар на мусорном полигоне в Карабудахкентском районе привел к тому, что дома жителей близлежащих населенных пунктов окутаны дымом. Горящая махачкалинская мусорная свалка, расположенная в южной части пригорода, доставляет дискомфорт жителям нескольких поселков. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также село Карабудахкентского района Агачаул, рассказал житель пригорода Махмуд. "Я живу на склоне горы Тарки-Тау, подальше от этой свалки. Дым и запах со свалки до нас не доходит, в основном дым распространяется на южные окраины, уходит в Талги, Новый Параул. Я раньше работал на южной окраине Махачкалы. В безветренную погоду там постоянно стоял противный запах, который доносился со свалки", – отметил он.

Свалка периодически горит, но в последние месяцы случаи возгорания стали чаще, чем в прошлые годы, говорит житель поселка Новый Параул Руслан. "Я в этой местности живу 10 лет. Каждый день на эту свалку привозят мусор, когда, видимо, собирается огромное количество, его поджигают. Раньше это происходило реже – раз в месяц. Но в последнее время намного чаще. Когда горит свалка, дышать невозможно. Окна в доме не откроешь, воздуха нет. А к вечеру, когда ветер стихает, то вообще поселок как будто погружается в туман от дыма. Кругом мерзкий запах дыма. И сейчас уже три-четыре дня горит свалка. Сколько еще будет гореть – неизвестно", – пояснил он. По его словам, местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, но дальше обещаний построить мусороперерабатывающий завод дело не сдвинулось.

Убрать мусорную свалку требовали и жители поселка Талги, рассказала местная жительница Зухра."Вонь и дым от нее идет в нашу сторон, и в сторону Агачаула. Многие страдают от этого. Сколько раз обещали построить мусороперерабатывающие заводы, но его все никак не построят", – отметила она.

Свалка в пригороде Махачкалы горит практически постоянно, пожаловалась другая жительница поселка Джамиля."Сколько времени это уже продолжается. Каждый раз, когда ветер дует в нашу сторону, у нас стоит неприятный запах, вонь, гарь и дым. А горит она периодически, можно даже сказать постоянно. Если ветер дует в другом направлении, то весь дым уже идет в другие населенные пункты", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Летом запах со свалки ощущается особенно сильно. "Зимой это все не так сильно ощущается, как летом. Зимой все-таки и сыро немного, и горит не все. Летом же от копоти и вони негде спрятаться. Ни одного жаркого дня нет, чтобы мы не чувствовали в поселке  запаха со свалки", – рассказала она.

По ее словам, жителям поселка не видно, предпринимаются ли какие-то меры по тушению пожара. "Саму свалку с трассы не видно, нужно проехать вглубь, в сторону гор. Но сейчас заметен только густой поднимающийся дым и видно, как он разносится ветром", – добавила Джамиля.

Региональный оператор "Махачкала –1" проводит работы, направленные на локализацию возгорания и задействована специализированная техника, говорится в сообщении от 26 декабря на странице в Instagram министерства экологии и природных ресурсов Дагестана, у которой насчитывается 1328 подписчиков. К 15.50 мск к публикации оставлен лишь один комментарий с ироническими смайликами.

"Кавказский узел" также писал, что  в начале текущего года в Дагестане возникла проблема с вывозом бытовых отходов, из-за чего свалки оказались переполненными. 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" вывозить мусор. Компания объяснила отказ вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска нерешенным вопросом с тарифами. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую, они назвали происходящее "мусорным коллапсом". О решении проблемы мэрия сообщила лишь 5 марта.

Примечание:

"Фотомодели привлекли внимание к мусорным свалкам в Махачкале", "Чиновники объяснили загрязнение Ирганайского водохранилища стихийными свалками", "Дагестанские чиновники дистанцировались от проблемы с вывозом мусора в горном ауле".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 декабря 2021, 18:53

27 декабря 2021, 18:00

  • 2 Приговор по делу Хангошвили не повысил чувство защищенности чеченских эмигрантов

    Сегодня вступил в силу приговор убийце Зелимхана Хангошвили, гражданину России Вадиму Красикову. Окружной суд в Берлине подчеркнул, что заказ на убийство поступил "от государственных органов России". По мнению семьи Хангошвили и представителей чеченской диаспоры за рубежом, критики власти из числа чеченских эмигрантов по-прежнему остаются в опасности.

27 декабря 2021, 17:01

27 декабря 2021, 15:02

  • 2 Сокуров отказался от продолжения полемики с Кадыровым

    Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова в стремлении "развалить Россию изнутри". Режиссер не стал комментировать обвинения в свой адрес, посчитав вопрос о выступлении на встрече с президентом исчерпанным.

27 декабря 2021, 14:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи