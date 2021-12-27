Жители пригорода Махачкалы сообщили о проблемах из-за пожара на свалке

27 декабря 2021, 16:02

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Мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах мешают местным жителям.

Пожар на мусорном полигоне в Карабудахкентском районе привел к тому, что дома жителей близлежащих населенных пунктов окутаны дымом. Горящая махачкалинская мусорная свалка, расположенная в южной части пригорода, доставляет дискомфорт жителям нескольких поселков. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также село Карабудахкентского района Агачаул, рассказал житель пригорода Махмуд. "Я живу на склоне горы Тарки-Тау, подальше от этой свалки. Дым и запах со свалки до нас не доходит, в основном дым распространяется на южные окраины, уходит в Талги, Новый Параул. Я раньше работал на южной окраине Махачкалы. В безветренную погоду там постоянно стоял противный запах, который доносился со свалки", – отметил он.

Свалка периодически горит, но в последние месяцы случаи возгорания стали чаще, чем в прошлые годы, говорит житель поселка Новый Параул Руслан. "Я в этой местности живу 10 лет. Каждый день на эту свалку привозят мусор, когда, видимо, собирается огромное количество, его поджигают. Раньше это происходило реже – раз в месяц. Но в последнее время намного чаще. Когда горит свалка, дышать невозможно. Окна в доме не откроешь, воздуха нет. А к вечеру, когда ветер стихает, то вообще поселок как будто погружается в туман от дыма. Кругом мерзкий запах дыма. И сейчас уже три-четыре дня горит свалка. Сколько еще будет гореть – неизвестно", – пояснил он. По его словам, местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, но дальше обещаний построить мусороперерабатывающий завод дело не сдвинулось.

Убрать мусорную свалку требовали и жители поселка Талги, рассказала местная жительница Зухра."Вонь и дым от нее идет в нашу сторон, и в сторону Агачаула. Многие страдают от этого. Сколько раз обещали построить мусороперерабатывающие заводы, но его все никак не построят", – отметила она.

Свалка в пригороде Махачкалы горит практически постоянно, пожаловалась другая жительница поселка Джамиля."Сколько времени это уже продолжается. Каждый раз, когда ветер дует в нашу сторону, у нас стоит неприятный запах, вонь, гарь и дым. А горит она периодически, можно даже сказать постоянно. Если ветер дует в другом направлении, то весь дым уже идет в другие населенные пункты", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Летом запах со свалки ощущается особенно сильно. "Зимой это все не так сильно ощущается, как летом. Зимой все-таки и сыро немного, и горит не все. Летом же от копоти и вони негде спрятаться. Ни одного жаркого дня нет, чтобы мы не чувствовали в поселке запаха со свалки", – рассказала она.

По ее словам, жителям поселка не видно, предпринимаются ли какие-то меры по тушению пожара. "Саму свалку с трассы не видно, нужно проехать вглубь, в сторону гор. Но сейчас заметен только густой поднимающийся дым и видно, как он разносится ветром", – добавила Джамиля.

Региональный оператор "Махачкала –1" проводит работы, направленные на локализацию возгорания и задействована специализированная техника, говорится в сообщении от 26 декабря на странице в Instagram министерства экологии и природных ресурсов Дагестана, у которой насчитывается 1328 подписчиков. К 15.50 мск к публикации оставлен лишь один комментарий с ироническими смайликами.

"Кавказский узел" также писал, что в начале текущего года в Дагестане возникла проблема с вывозом бытовых отходов, из-за чего свалки оказались переполненными. 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" вывозить мусор. Компания объяснила отказ вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска нерешенным вопросом с тарифами. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую, они назвали происходящее "мусорным коллапсом". О решении проблемы мэрия сообщила лишь 5 марта.