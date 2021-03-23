Жители Каспийска пожаловались на качество воды из водопровода

23 марта 2021, 12:55

Перебои с подачей воды в Каспийске прекратились, но вода из кранов течет грязная, рассказали местные жители. Водопроводные сети города давно не ремонтировались и остро нуждаются в реконструкции, пояснили коммунальщики.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля жители Каспийска пожаловались на регулярные проблемы с водой. Не везде вода идет качественная, из-за изношенности труб периодически происходят аварии, отметили они. В Каспийске перебои с водой наблюдаются несколько месяцев, качество воды очень низкое подтвердили 4 марта пользователи соцсети.

10 марта на смс-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о неисправной водопроводной трубе на бульваре Ленина в Каспийске. "[Труба] вымыла громадную промоину на одном из газонов (крайнем к морю) и на двух других – среднего и меньшего размеров. Я не сантехник, но даже мне ясно, что всю трубу под сквером требуется заменить, <…> но сотрудники Водоканала на прошлой неделе всего лишь засыпали самую большую промоину <…> и на этом их "ремонт" завершился, причём при подвозе этого гравия повредили всю боковую дорожку", – написал в частности автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Каспийчане опасаются использовать воду из водопровода

Галина Шеламонова, которая отправила приведенное выше sms-сообщение, неоднократно обращалась в мэрию и водоканал с просьбой о замене трубы. "Приезжали, работали, мне сказали, что засорился канализационный люк, что-то там заменили. Но утечка продолжается", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Утечка на бульваре Ленина в ближайшее время будет устранена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления ЖКХ Каспийска.

Жительница улицы Ленина в Каспийске Анна рассказала, что у них в многоэтажном доме стоит свой насос и резервуар на сутки, и от перебоев в водоснабжении они практически не зависят. "Но все равно вода идет с каким-то привкусом, и даже домашний фильтр не спасает", – сказала Анна корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан, проживающий в частном секторе по улице Цадаса, рассказал, что его семья, учитывая рекомендации городских властей и Роспотребнадзора, для приготовления пищи использует только бутилированную воду.

На улице Хизроева вода идет без перебоев и чистая, сообщила одна из местных жительниц.

В последние дни вода жителям Каспийска подается в нормальном режиме, поделилась активистка движения "Каспийск – город наш" Светлана Багмет. Она уточнила, что на ее улице, Акулиничева, вода идет мутная. "В разных районах города случаются прорывы труб, не могу точно сказать: это канализация или питьевая вода. Активисты скидывают информацию и фото в адрес мэрии и водоканала, они разбираются и стараются исправить. Новый мэр держит это на контроле, власти ведут работу в данном направлении, но требуется много средств", – сказала Багмет корреспонденту "Кавказского узла".

Властям нужно прекратить поставлять воду в город из канала Октябрьской революции, и провести трубу с водой от источников, считает она.

Юрист назвал необоснованным начисление оплаты за некачественную воду

Если жителям Каспийска поступает некачественная вода, они вправе не платить за нее, отметил руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияутдин Увайсов. По его словам, юристы "Монитора ЖКХ" выиграли в Каспийском городском суде иск к городскому предприятию "Водоканал", обязав произвести перерасчет местному жителю.

"Мы требовали произвести перерасчет по воде, обеспечить поставку воды надлежащего качества и оплатить процессуальные издержки. Суд наши требования удовлетворил. Решение суда говорит о том, что жители Каспийска не должны платить за некачественную воду, даже если это небольшие суммы. Если все жители начнут обращаться с жалобами и исками в водоканал и мэрию с требованием поставлять воду надлежащего качества, тогда ситуация начнет меняться. Это касается и других городов", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Каспийска отчитались о подготовке проекта по ремонту водопровода

Водопроводные сети Каспийска достигли высокой степени износа ввиду того, что продолжительное время не модернизировались, а мощности водоочистных сооружений и магистральных водоводов не рассчитаны на полное обеспечение населения питьевой водой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления ЖКХ Каспийска.

Мощность действующих очистных сооружений Каспийска составляет 30 тысяч кубометров в сутки, тогда как реальная потребность города без учета строительства нового жилья, инвестиционных площадок и иных объектов – не менее 60 тысяч кубометров в сутки, уточнил он. "Для уничтожения патогенных бактерий и предотвращения угроз для жизни и здоровья людей МУП "Водоканал" города Каспийска увеличил подачу активного хлора на выходе. Проводится дополнительная промывка фильтров – четыре раза в сутки", – рассказал сотрудник управления.

24 февраля следователи возбудили уголовное дело после того, как в Каспийске жители массово отравились водой. Власти рекомендовали жителям использовать бутилированную воду. По версии управления Роспотребнадзора по Дагестану, предполагаемым источником заражения стала загрязненная питьевая вода, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства.

Для модернизации сетей водоснабжения необходимо строительство "Водоочистных сооружений города Каспийска", проведение работ по очистке, углублению, оборудованию санитарно-охранных зон на объекте "Озеро "Рыбье", завершение строительства водонапорной станции и резервуаров "Хазар", добавил сотрудник городского Управления ЖКХ. "Водонапорная станция и резервуары "Хазар" снабжают водой около 15 тысяч жителей города. В связи с тем, что объект является незавершенным, и не передан на баланс муниципалитета – его содержание не может быть обеспечено в надлежащем порядке. Кроме того, мощности "Хазар" не хватает на новые микрорайоны в северной части Каспийска", – уточнил он.

Для исправления ситуации администрацией Каспийска подготовлено проектное задание на указанные работы. Оно согласовано с Комитетом по архитектуре и градостроительству Дагестана, утверждено Минстроем Дагестана и 1 марта 2021 года внесено в региональное правительство, добавил чиновник.

Кроме того, мэрия города подготовила проектные задания на реконструкцию объектов водоснабжения, находящихся в наиболее критичном состоянии. Речь идет о водопроводах для снабжения чистой питьевой водой жителей Каспийска длиной 29 километров, а также насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды, по которым имеются свидетельства о праве собственности, рассказал сотрудник Управления ЖКХ. "В настоящее время, благодаря принятым мерам, вода, подаваемая населению города, соответствует нормативам. Но ввиду накопившихся иловых отложений в канале им.Октябрьской революции, возникших из-за попадания вод реки Талгинка, горожанам настоятельно рекомендуется употреблять воду в кипяченом виде", – подчеркнул он.

Напомним, что с начала года в Дагестане произошло четыре случая массового отравления жителей. В январе десятки жителей Буйнакска, а затем села Арани в Хунзахском районе попали в больницу с кишечной инфекцией. 24 февраля были госпитализированы с отравлением десятки жителей Каспийска. 9 марта 24 жителя Махачкалы попали в больницу с подозрением на отравление.