25 февраля 2021, 19:43

Пробы воды в Каспийске подтвердили версию об источнике отравления

Выросло до 33 число заболевших острой кишечной инфекцией в Каспийске. Пробы воды, взятые после отравления, показали несоответствие санитарным требованиям, сообщил сегодня Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 24 февраля, 29 человек пострадали от отравления в Каспийске, стационарное лечение продолжали 16 человек. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Жителям Каспийска рекомендовано использовать бутилированную воду.

С 21 по 25 февраля в Каспийске зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, в инфекционный стационар в Махачкале госпитализировано 22 человека, среди них 20 детей. По результатам исследований пациентов выявлены возбудители дизентерии и ротавируса, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану. 

Предполагаемым источником заражения стала загрязненная питьевая вода, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства, сообщило ведомство. "Из отобранных 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы и по санитарно-химическим показателям (мутность) – 12 проб воды", – говорится в сообщении ведомства в Instagram. 

Подача воды из централизованной системы водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд прекращена, населению подвозят воду, отметил Роспотребнадзор. В сообщении не уточняется, подача воды прекращена по всему городу или только жителям пострадавшего микрорайона.

Состояние жителей микрорайона "Кемпинг", госпитализированных  с симптомами отравления, стабильное, постепенно они выписываются из больницы, сообщила администрация Каспийска в своем Instagram. "Подача воды в микрорайон продолжается, но с дополнительными мерами безопасности: в нее добавлены коагулянты, осуществляется дополнительная очистка – гиперхлорирование", – говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 24 февраля. 

"Кавказский узел" также писал, что 12 января в детскую больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками отравления, власти закрыли детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение.  К 22 января к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. После массового отравления водой в Буйнакске 22 января был арестован врио директора "Буйнакскводоканала". 

Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "После отравления в Каспийске госпитализирован 21 человек".

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