Пользователи соцсети призвали решить проблему с водой в Каспийске

04 марта 2021, 09:33

В Каспийске несколько месяцев наблюдаются перебои с водоснабжением, качество воды очень низкое, а из-за невысокого давления она не поднимается на верхние этажи, пожаловались пользователи Instagram и потребовали от властей решить эту проблему.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля жители Каспийска пожаловались на регулярные проблемы с водой. В городе постоянно возникают перебои с водоснабжением. В разных частях Каспийска вода идет разного качества, из-за изношенности труб периодически происходят аварии, отметили они.

5 декабря 2020 года глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду, подача качественной питьевой воды была восстановлена 22 декабря 2020 года. Мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем – в канал имени Октябрьской революции. За сброс загрязненной воды в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска, к уголовной ответственности привлечен глава Минмелиорации Дагестана, сообщило 19 января следствие.

3 марта на странице Instagram-паблика mkala, на который подписаны около 417 тысяч пользователей, опубликована запись о проблеме с питьевой водой в Каспийске. "Что за бардак происходит с питьевой водой в городе? Три месяца мы вынуждены мотаться с канистрами и набирать воду из автоцистерн. И при этом давление воды тоже упало. Я живу на седьмом этаже по улице Каспийская. Ко мне вода не поднимается. Уважаемый мэр города [Гонцов] Борис Иванович. Или вводите режим ЧС и просите помощи у федерального центра, или дайте информацию людям по этапам работ, когда же мы получим чистую питьевую воду, а не эти химикаты. Почему не работает водоканал?" – приведены в публикации слова одного из жителей города.

К 08.40 мск 4 марта эта запись набрала 550 отметок нравится и 32 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала местные власти за проблемы с водой. "Неужели не могут за столько месяцев решить проблему с водой", – возмутилась mutaevagulya. "Чем занимается наше правительство? Уже полгода грязная вода идёт с крана", – написал, в частности, пользователь videonabludenie_domofoni05.

"Пока прокуратура и другие ведомства, которые должны работать, не станут работать, ничего не изменится", – отметил islam_59383078_. "Бедный народ Дагестана. Не имеем возможности банально за свои же деньги получить питьевую воду", – посетовал пользователь dr_nephrolog.

"Откуда взяться воде чистой, если КОР (Канал имени Октябрьской Революции) превращён в канализационный канал, вот с ваших кранов к вам в квартиры и течёт некая жидкость, где и порошок стиральный с белизной, мыло, яды и химикаты", – считает пользователь amrakhgadzhibekov6088.

1 марта на странице водоканала Каспийска была опубликована запись с указанием адресов, по которым стоят автоцистерны с водой. К 08.40 мск 4 марта эта публикация набрала 54 отметки "нравится" и 31 комментарий. Большая часть их авторов также подвергла критике власти и профильную организацию. "Вы вообще, что творите? До сих пор нет воды", – возмутился пользователь habibasadikova. "Опять воду отключили, когда воду подадут уже бесперебойно?" – спросил пользователь abumuslim_saf. "Почему нету воды в городе до сих пор?" – задал вопрос ibragimov.marat_. "Почему на данный момент все ещё нет воды? Каспийская, 6. Вы объявляли отключение воды 27 февраля. Дайте объяснения, дайте воду! Как и в чем купать детей?" – спрашивает пользователь khamishahbanova.

Напомним, что 24 февраля следователи возбудили уголовное дело после того, как в Каспийске жители массово отравились водой. Власти рекомендовали жителям использовать бутилированную воду. По версии управления Роспотребнадзора по Дагестану, предполагаемым источником заражения стала загрязненная питьевая вода, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства. По информации ведомства, на 25 февраля в больнице Каспийска оставались 29 пациентов, заболевших острой кишечной инфекцией. Более поздние данные о числе отравившихся питьевой водой жителей Каспийска на сайтах Роспотребнадзора по Дагестану и регионального Минздрава отсутствуют.