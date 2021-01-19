19 января 2021, 14:52

Дагестанский чиновник заподозрен в загрязнении воды в Каспийске

Глава Минмелиорации Дагестана подозревается в сбросе загрязненной воды в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска, что привело к угрозе массовых заболеваний среди жителей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду, подача качественной питьевой воды была восстановлена 22 декабря. Мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем - в канал имени Октябрьской революции.

3 декабря 2020 года в Ленинском районе Махачкалы из-за сильных осадков из берегов вышла река Талгинка, под угрозой подтопления оказались жилые кварталы, была подтоплена подстанция, в результате жители Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов Дагестана остались без электричества.

Управление СКР по Дагестану начало расследование уголовного дела в отношении директора бюджетного учреждения "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан" по подозрению в превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня ведомство.

По версии следствия, из-за того, что своевременно не было очищено русло Талгинки, река в начале декабря 2020 года вышла из берегов, что привело к подтоплению части территории Ленинского района Махачкалы. Чиновник, зная, что в реку поступают канализационные, сточные и дренажные воды, 3 декабря 2020 года распорядился прокопать траншею и направить реку в канал имени Октябрьской революции. Затем, чтобы уменьшить объем воды, чиновник и руководство канала, сбросили воду из канала в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска, говорится в сообщении на сайте Управления СКР по Дагестану.

В результате ухудшения качества воды в озере были значительно превышены максимально допустимые значения свойств питьевой воды, возникла угроза массового заболевания и отравления большого количества граждан. Тысячи людей оставались без воды продолжительное время, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана".

Санкции части 1 стать 286 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Комментариев чиновника или его официальных представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

"Жители Буйнакска обеспечены бесплатной водой на время санации водопровода", "Глава "Буйнакскводоканала" задержан по делу о массовом отравлении", "Прокуратура отреагировала на ухудшение качества воды в Каспийске".

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