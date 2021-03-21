Прокуратура заинтересовалась отключением воды в Избербаше

21 марта 2021, 08:30

Начата проверка по факту прекращения водоснабжения в Избербаше, где без воды остались более 42 тысяч взрослых и 18 тысяч детей, информировала прокуратура. Пользователи соцсети усомнились в том, что проверка прокуратуры поможет решить проблемы с водоснабжением в городе.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта власти Избербаша сообщили, что были вынуждены прекратить водоснабжение города, так как талые воды загрязнили озеро Рыбье, из которого поступает вода, после чего ее уровень в водохранилище упал. Администрация должна была предвидеть массовое отключение воды и предупредить об этом жителей заранее, возмутились пользователи Instagram.

Прокуратура республики организовала проверку в связи с отключением водоснабжения в Избербаше, говорится 20 марта в сообщении на странице надзорного ведомства в Instagram, насчитывающей 84,9 тысяч подписчиков.

По предварительным данным, уровень воды в озере Рыбье снизился ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой город. Подача воды в дома жителей была прекращена из-за попадания в канал Октябрьской революции грязной талой воды, отметило надзорное ведомство. В результате в зону отключения водоснабжения попало свыше 5,9 тысяч домов, где проживают более 60,4 тысячи человек, в том числе 18 тысяч детей, информировала прокуратура.

Пользователи соцсети скептически отнеслись к заявлению прокуратуры

Сообщение сопровождается видео, в котором показано, что уровень воды водохранилище упал ниже водозаборных труб. Вода в этом месте мутная, по поверхности плавает мусор. По данным на 8.00 мск сегодня, пользователи посмотрели видео 3555 раз и оставили под ним восемь комментариев.

Пользователи соцсети указали на плохое качество воды, поступающее в Избербаш.

"Пожалуйста, больше не показывайте так близко воду, что мы пьём, аж страшно становится", - прокомментировал видеоролик burliat1965.

"Воду отключают каждый год, каждый год до города не доходит вода.... А та, что дошла, такая, что фильтры за неделю дохнут. Прокуратуре давно надо было разбираться с систематическими отключениями воды", - отметил izberbash.posytoshno.

Авторы комментариев также усомнились, что проверка прокуратуры принесет результаты.

"Вы всё реагируете да реагируете, от вашего реагирования никому и не жарко и не холодно! Люди... как травились, так и травятся по всему Дагестану. Виновных как не было, так и не будет!" - заметила zinara_gadgieva_.

9 марта Минздрав Дагестана сообщил, что в махачкалинской больнице с симптомами отравления размещены двое взрослых и 22 ребенка. 22 взрослых и 27 детей в Махачкале 6 и 7 марта поступили в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции, заявили в тот же день следователи, которые приступили к расследованию уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В больнице Махачкалы продолжает лечение 41 человек, обратившийся с признаками пищевого отравления, в том числе 32 ребенка. Все они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил 10 марта Минздрав Дагестана.

"Что-то долго на контроле находится. Меры когда будут приняты?" - поинтересовался aminat151058.

"И кто будет нести за это ответственность? Кого накажут?" - задалась вопросами aa.z.20.02.

Напомним, в январе глава Минмелиорации Дагестана был заподозрен в сбросе загрязненной воды в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска. Это привело к угрозе массовых заболеваний среди жителей, сообщило следствие. Ранее глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе. 5 декабря 2020 года он призвал горожан употреблять только бутилированную воду. Мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем - в канал имени Октябрьской революции, указал он.

"Кавказский узел" также писал, что 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. В тот же день мэрия организовала подвоз воды автоцистернами и рекомендовала горожанам употреблять бутилированную воду. 18 марта городские власти отчитались о восстановлении водоснабжения.