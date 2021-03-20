Водоснабжение Избербаша прекращено после загрязнения водохранилища

20 марта 2021, 13:56

Талые воды загрязнили озеро Рыбье, из которого поступает вода в Избербаш, после чего ее уровень в водохранилище упал и власти были вынуждены прекратить водоснабжение города, сообщил сегодня мэр Избербаша Магомед Исаков. Администрация должна была предвидеть массовое отключение воды и предупредить об этом жителей заранее, возмутились пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. В тот же день мэрия организовала подвоз воды автоцистернами и рекомендовала горожанам употреблять бутилированную воду. 18 марта городские власти отчитались о восстановлении водоснабжения.

"Мы одновременно столкнулись сразу с двумя чрезвычайными происшествиями. Ввиду схода селевых потоков оказалась загрязнена вода, подаваемая в Ленинский район города из канала имени Октябрьской революции. Серьезная авария произошла и на водоводе Миатли – Махачкала в окрестностях села Гельбах Кизилюртовского района", – объяснил 17 марта мэр Махачкалы Салман Дадаев причину ограничения подачи воды в Махачкале.

В Избербаше без водоснабжения остались более 60 тысяч жителей, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Управления МЧС по Дагестану.

Отключение воды в Избербаше также подтвердил мэр города Магомед Исаков. "Уважаемые избербашцы! Уровень воды в озере Рыбье, город Каспийск, (откуда мы берём воду) упал ниже уровня всасывающего узла. Вода в город не поступает. Связано это с тем, что шлюз, по которому поступает вода в озеро, перекрыт из-за обильных паводков и ухудшения воды в открытом канале Октябрьской революции", – написал он сегодня на своей странице в Instagram.

До тех пор пока не возобновится подача воды, будет организован ее подвоз по всем районам города, добавил чиновник. Он сопроводил публикацию коротким роликом, на кадрах которого показано водохранилище, уровень воды в котором упал ниже водозаборных труб.

Пользователи соцсети возмутились отсутствием предупреждения об отключении воды

На страницу Исаков в Instagram подписаны около 17,8 тысячи пользователей. К 13.35 мск 20 марта эта запись набрала 2790 просмотров и 50 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти за нерешенную проблему с водоснабжением в Избербаше.

"Эта эпопея с водой в Избербаше никогда не закончится. Как были проблемы 20 лет назад, такие же проблемы и [сейчас], через 20 лет. <…> Проблема воды в Избербаше была, есть и, к великому сожалению, всегда будет", – написала myrashka2015.

"Как всегда ближе к лету снова проблемы с водой", – посетовал пользователь 333__yyy.

"Вечная проблема в этом городе с водой", – высказал похожее мнение пользователь podarki_izberbash.

"Вечная проблема с водой сколько себя помню. И вообще, не надо платить за эту отравленную воду, одни болезни от этой воды! Надо их заставить , чтобы они поменяли все трубы давно сгнившие и проржавевшие и построили очистные сооружения", – считает khasae13.

Другая часть пользователей возмутилась, что администрация не предупредила жителей об отключении воды.

"Такое ощущение, что власти специально делают все против народа. Как можно на два дня оставить людей без воды и без предупреждения?" – написал также пользователь vse_vremenno_1887.

"Со вчерашнего дня с восьми вечера нет воды по улице Лермонтова. Неужели нельзя заранее предупредить, что воды не будет? Выходные два дня, сказали в горводоканале, воды не будет. Что нам делать? Когда это издевательское отношение к своему народу закончится", – возмутился пользователь aixanum2612.

"Почему в городе нет резервуаров для воды хотя бы на пару дней с запасам?" – задалась вопросом _zuhrisha_.

Еще одна часть комментаторов потребовал произвести перерасчет оплаты за коммунальные услуги.

"Воды нет, а платить должны в полном объеме", – написал пользователь life___blog.

"Пусть делают перерасчет за воду, когда оплачиваем. <…> Мы и так тратимся за эти фильтры, которые на месяц не хватает. Решите уже эту проблему, раз и навсегда. Чтобы не наступать каждый раз и в год по 100 раз на одни и те же грабли", – отметила _burliat_askhabova.