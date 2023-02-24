Похоронен убитый на Украине житель Астраханской области

24 февраля 2023, 16:07

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Рубин Шарафутдинов погиб на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 92 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Анатолий Лебедев, Георгий Кондрашев, Альбек Мендеев и Денис Зорин погибли на Украине, общее число уроженцев Астраханской области, убитых в ходе военной операции, достигло 91.

Житель села Ново-Булгары Рубин Шарафутдинов погиб на Украине, сегодня состоялось прощание с ним, сообщила администрация Икрянинского района. У Рубина остались жена и две дочки, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 92 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.50 мск 24 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1450 жителей юга России, в том числе 845 жителей СКФО и 605 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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