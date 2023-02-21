Четыре уроженца Астраханской области убиты на Украине

21 февраля 2023, 15:29

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Анатолий Лебедев, Георгий Кондрашев, Альбек Мендеев и Денис Зорин погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 91 уроженца Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Виктор Курьянов стал 87-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ефрейтор Анатолий Лебедев погиб на Украине, на здании школы № 5, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила администрация Ахтубинского района. Лебедев после срочной службы в 2015 году заключил контракт, участвовал в военной операции в Сирии. Погиб в военной операции на Украине в мае 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 20 февраля.

О гибели на Украине младшего сержанта спецназа ГРУ Георгия Кондрашева сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов. Кондрашев окончил Черёмухинскую школу, затем поступил в профессиональное училище №25 в селе Красный Яр. После его окончания проходил срочную службу в спецназе ВДВ, а в 2007-м году заключил первый контракт. Георгию было 37 лет, у него остались мама, жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале Бисенова от 20 февраля.

Администрация Харабалинского района проинформировала о гибели двух военнослужащих. 46-летний Альбек Мендеев погиб 3 февраля, 31-летний Денис Конев был тяжело ранен и 25 января умер в госпитале от ран, говорится в сообщении на странице районной администрации в соцсети "ВКонтакте" от 18 февраля.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 91 жителя Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.10 мск 21 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1405 жителей юга России, в том числе 820 жителей СКФО и 585 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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