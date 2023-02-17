Военный из Астраханской области убит на Украине

17 февраля 2023, 17:28

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Ефрейтор Виктор Курьянов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ахтубинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 87 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Мишин, Андрей Галкин и Михаил Ермаков, погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции уроженцев Астраханской области достигло 86.

В селе Пироговка сегодня похоронен 23-летний ефрейтор контрактной службы Виктор Курьянов, 11 февраля он погиб в хоне военной операции на Украине, сообщила администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 87 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 17.10 мск 17 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1387 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 574 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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