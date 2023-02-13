Три жителя Астраханской области погибли на Украине

13 февраля 2023, 21:50

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Сергей Мишин, Андрей Галкин, Михаил Ермаков погибли на Украине, сообщили администрации трех районов Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 86 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный водитель Асхат Алдашов стал 83-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сергей Мишин из села Верхнекалиново получил тяжелое ранение в ходе военной операции на Украине, впоследствии скончался в госпитале, сообщила сегодня администрация Камызякского района. Сергей родом из многодетной семьи, окончил училище штурманов в Челябинске, служил в морской пехоте, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

О гибели мобилизованного Андрея Галкина сообщила сегодня администрация Енотаевского района в своем Telegram-канале. На службу он был призван 18 октября 2022 года, ему было 45 лет, говорится в сообщении.

Михаил Ермаков погиб 19 января в ходе военной операции на Украине, сообщила 12 февраля администрация Черноярского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 86 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.40 мск 13 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1334 жителей юга России, в том числе 775 жителей СКФО и 559 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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