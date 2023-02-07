Подтверждена гибель на Украине мобилизованного из Астраханской области

07 февраля 2023, 16:33

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Мобилизованный водитель Асхат Алдашов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района Астраханской области. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 83 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Иван Крючков стал 82-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Асхат Алдашов погиб в ходе военной операции на Украине, ему было 32 года, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Алдашов - уроженец села Степное, учился в школе поселка Алча, затем окончил Астраханский

строительный колледж. После срочной службы работал в ОАО "РЖД" помощником машиниста. С 2018 года работал водителем грузовых машин в Заполярье и на крайнем Севере, говорится в сообщении в Telegram-канале Бисенова.

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27 сентября 2022 года Асхат был мобилизован в ряды Вооруженных сил России, служил рядовым в мотострелковом батальоне. У Асхата остались жена и двое детей, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 83 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 16.20 мск 7 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1306 жителей юга России, в том числе 757 жителей СКФО и 549 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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