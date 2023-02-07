07 февраля 2023, 09:09

Житель Икрянинского района погиб на Украине

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Иван Крючков погиб на Украине, сообщили власти Икрянинского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 82 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что на Украине погиб военный из города Харабали Евгений Носков. Он стал, по меньшей мере, 81-м военнослужащим из Астраханской области, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Икрянинского района Иван Крючков, сообщила 6 февраля Astrakhan.su со ссылкой на главу района Наталью Бутузову.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 военных из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух сельчан из Астраханской области", "Житель Астрахани оштрафован за пацифистские комментарии в "Одноклассниках", "Братья из Астраханской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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