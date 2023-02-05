Евгений Носков. Фото: пресс-служба администрации Харабалинского района

05 февраля 2023, 12:26

Военный из Харабали погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уроженец города Харабали, рядовой Евгений Носков погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 81 военного из Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля стало известно, что на Украине погибли Вячеслав Ермаков, Серик Бигайдаров и Борис Иванов. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 80-ти военных из Астраханской области.

Во время проведении спецоперции на Украине погиб уроженец города Харабали, рядовой Евгений Носков, сообщила 4 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Харабалинского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 81 военного из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Братья из Астраханской области погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух сельчан из Астраханской области", "Житель Астрахани оштрафован за пацифистские комментарии в "Одноклассниках".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 февраля 2023, 13:10

  • Сочинцы убедили власти построить новый сквер

    Жители сочинского микрорайона Благодать попросили оборудовать сквер на участке, где планировалось построить библиотеку, и теперь эта территория отнесена в генплане к парковой зоне, отчитался мэр Алексей Копайгородский.

05 февраля 2023, 11:29

05 февраля 2023, 10:37

  • Жители Волгограда пожаловались на плохие условия в местной больнице

    В детской больнице №8 в Волгограде плохие условия в палатах, а также изношенный инвентарь, пожаловалась местная жительница. Другие волгоградцы заявили в Telegram, что в этой больнице условия плохие уже много лет, и что ее руководство не предпринимает мер для их улучшения. Администрация медучреждения заявила, что оборудование было закуплено недавно, и что ремонт проводится ежегодно.

05 февраля 2023, 09:44

05 февраля 2023, 08:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи