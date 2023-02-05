Военный из Харабали погиб на Украине

05 февраля 2023, 12:26

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Уроженец города Харабали, рядовой Евгений Носков погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 81 военного из Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля стало известно, что на Украине погибли Вячеслав Ермаков, Серик Бигайдаров и Борис Иванов. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 80-ти военных из Астраханской области.

Во время проведении спецоперции на Украине погиб уроженец города Харабали, рядовой Евгений Носков, сообщила 4 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Харабалинского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 81 военного из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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