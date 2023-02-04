Три жителя Астраханской области погибли на Украине

04 февраля 2023, 21:43

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Вячеслав Ермаков, Серик Бигайдаров и Борис Иванов погибли на Украине, сообщили власти трех районов Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 80 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Игорь Лаас стал 77-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Черноярского района сообщила о гибели под Артемовском Вячеслава Ермакова, он похоронен в селе Соленой Займище, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 2 февраля.

Власти Ахтубинского района сообщили о гибели в зоне специальной военной операции на Украине Серика Бигайдарова. Он служил старшим сержантом, ему было 42 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 2 февраля.

Борис Иванов погиб в ходе военной операции на Украине, он похоронен в селе Маячное, сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале 31 января. Другие подробности о погибших в сообщениях не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 80 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.30 мск 4 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1294 жителей юга России, в том числе 752 жителей СКФО и 542 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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