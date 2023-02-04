Власти сообщили о гибели на Украине уроженца Астраханской области

04 февраля 2023, 06:49

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Уроженец села Вольное Харабалинского района Игорь Лаас погиб на Украине, сообщил глава района Алексей Штонда. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 77 жителей Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля стало известно о гибели в спецоперации на Украине братьев Хаиржана и Самата Искалиевых из Астраханской области. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 76 жителей Астраханской области.

Глава Харабалинского района Астраханской области Алексей Штонда сообщил 3 февраля о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженца села Вольное Игоря Лааса. Сообщение об этом Штонда написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы района, Лаас погиб 12 января под Артемовском, ему было 37 лет.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель там не менее 77 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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