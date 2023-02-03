Братья из Астраханской области погибли на Украине

03 февраля 2023, 13:44

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Доброволец Хаиржан Искалиев погиб в военной операции на Украине, ранее там же был убит его брат Самат, сообщила администрация Семибугоринского сельсовета. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 76 жителей Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 января стало известно, что в Володарском районе открыта мемориальная доска в память о Рашите Исханове, который погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 74 уроженцев Астраханской области.

В Камызякском районе 2 февраля прошло прощание с погибшим в военной операции Хаиржаном Искалиевым, сообщила администрация муниципального образования ''Семибугоринский сельсовет". "Траурный митинг состоялся в родительском доме Хаиржана. Проводить своего односельчанина собрались жители поселения Семибугоринский сельсовет, родные, близкие, друзья и одноклассники", - говорится в публикации на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

Хаиржан Искалиев осенью 2022 года ушел добровольцем на Украину, отмечается в сообщении. "Сражался в составе ЧВК "Вагнер". В январе Хаиржану исполнилось бы 30 лет, всего несколько дней не дожил он до своей юбилейной даты", - заявила администрация.

Отец Хаиржана потерял на Украине уже двоих сыновей, уточнил муниципалитет. "Старший сын Самат погиб в мае 2022 г. И вот вновь страшная утрата, теперь уже погиб младший сын. Самат и Хаиржан погибли при исполнении боевого задания в спецоперации на Украине", - говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель там не менее 76 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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