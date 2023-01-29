29 января 2023, 08:16

Военный из Володарского района погиб на Украине

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Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Володарского района Рашит Исханов. С начала операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 74 военных из Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 января стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли Николай Петров, Максим Чирков, Куандык Иржанов и Кайрат Айтымов. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 73 военных из Астраханской области.

В школе села Болдырево в Володарском районе Астраханской области открыта мемориальная доска в память о Рашите Исханове, который погиб во время проведения спецоперации на Украине, передала 28 января Astrakhan.su.

Директор школы Нурслу Азербаева уточнила, что Исханов был выпускником этого учебного заведения, сообщил "Арбуз Today".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 74 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 08.15 мск 29 января сообщили о гибели на Украине не менее 1266 жителей юга России, в том числе 742 жителей СКФО и 524 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Похоронен погибший на Украине уроженец Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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