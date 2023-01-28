Похоронены четверо погибших на Украине уроженцев Харабалинского района

28 января 2023, 00:10

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Николай Петров, Максим Чирков, Куандык Иржанов и Кайрат Айтымов погибли на Украине, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 73 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 26 января стало известно о гибели в ходе военной операции Виктора Верещагина и Андрея Слесарева, общее число погибших на Украине жителей Астраханской области, гибель которых подтверждена властями, достигло 73.

Администрация Харабалинского района сообщила, что за последние несколько дней состоялись похороны четырех погибших в ходе военной операции на Украине. Так, 24 января в селе Сасыколи похоронен разведчик-сапёр глубинной разведки Николай Петров, ему было 32 года. 27 января в селе прошли похороны 26-летнего Максима Чиркова.

26 января в Хошеутово попрощались с Куандыком Иржановым, ему было 38 лет. В тот же день в Вольном похоронен 32-летний Кайрат Айтымов, указано сообщении в Telegram-канале районной администрации от 27 января.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 73 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.05 мск 28 января сообщили о гибели на Украине не менее 1254 жителей юга России, в том числе 733 жителей СКФО и 521 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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