Мать и отец младенца в Астраханской области стали фигурантами дела о его смерти

23 апреля 2024, 08:10

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Пятимесячный мальчик умер от переохлаждения в холодном доме в Икрянинском районе Астраханской области. В отношении его родителей возбуждены два уголовных дела об оставлении ребенка в опасности.

Трагедия произошла в марте. По версии следствия, мальчика оставили в неотапливаемом помещении, что привело к смерти.

Сначала дело было возбуждено против местной жительницы - матери ребенка. Позже правоохранители завели еще второе уголовное дело о гибели пятимесячного ребенка в холодном доме. Теперь подозреваемым стал отец погибшего. Оба дела возбуждены по по статье 125 УК РФ - "Оставление ребенка в опасности", сообщила сегодня пресс-служба областной прокуратуры в своем телеграм-канале.

"По версии дознания, отец пятимесячного ребенка в марте 2024 года, находясь в жилом доме совместно с младенцем и его матерью, не предпринял никаких мер к сохранению жизни ребенка, оставив его в неотапливаемом помещении, что привело к гибели несовершеннолетнего от переохлаждения", - отметили в ведомстве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте суд в Сочи арестовал основателя эзотерического клуба "Живой человек" Максима Лютого. Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ. Максима Лютого в апреле суд приговорил к восьми годам заключения.

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