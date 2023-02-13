Офицер из Махачкалы убит в военной операции

13 февраля 2023, 18:22

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Капитан Умар Айтемиров из Махачкалы погиб в зоне военной операции на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 349 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля глава Дербентского района сообщил о гибели Шамиля Алиханова в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 348 уроженцев Дагестана.

В махачкалинском лицее № 51 почтили память выпускника, капитана полиции Умара Айтемирова, который погиб в военной операции на Украине 29 августа 2022 года, сообщила на своем сайте государственная вещательная компания "Дагестан".

Айтемиров погиб в поселке Андреевка Запорожской области при ракетном обстреле, отмечается в публикации. Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 349 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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