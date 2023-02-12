12 февраля 2023, 00:56

Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине

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В ходе проведения спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Мамедкала Шамиль Алиханов, сообщил глава Дербентского района Мавсум Рагимов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 348 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Гумбетовского района Дагестана 10 февраля сообщила о гибели на Украине Магомедамина Дибирова из села Нижнее Яхно. Он стал как минимум 347 уроженцем Дагестана, чьи гибель в ходе спецоперации подтвердили власти.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов сообщил 11 февраля о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженца поселка Мамедкала Шамиля Алиханова.

Сообщение об этом Рагимов опубликовал в своем телеграм-канале. Он отметил, что Алиханов "был жизнерадостным, веселым и безмерно добрым парнем, отдавшим жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа", но не уточнил, когда и при каких обстоятельствах погиб уроженец района.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 348 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.20 мск 10 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1316 жителей юга России, в том числе 763 жителей СКФО и 553 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Похоронен убитый на Украине житель Дагестана", "Офицер из Дербентского района убит на Украине", "Двое военных из Адыгеи убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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