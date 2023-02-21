Подтверждена гибель на Украине пятерых военных из Черкесска

21 февраля 2023, 07:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащие из Черкесска Андрей Кузьмин, Артем Зеленский, Виталий Анушко, Виталий Багоутдинов и Станислав Скиданов погибли на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 12 военных из Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января стало известно, что на Украине погиб Руслан Чотчаев из Карачаевска. Он стал, по меньшей мере, седьмым военным из Карачаево-Черкесии, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Черкесска Андрей Кузьмин, Артем Зеленский, Виталий Анушко, Виталий Багоутдинов и Станислав Скиданов. В местном музее Боевой славы открыты стенд и экспозиция, посвященные им, сообщила 16 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушко.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Черкесска, а также депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии, добавила она.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 12 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов или силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.