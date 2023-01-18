Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине

18 января 2023, 16:37

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Командир взвода Руслан Чотчаев погиб на Украине, сообщил сегодня мэр Карачаевска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум семи уроженцев Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что боец ЧВК "Вагнер" Мурат Чимов стал шестым уроженцем Карачаево-Черкесии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе военной операции на Украине старшего сержанта Руслана Чотчаева, сообщил сегодня мэр Карачаевска Марат Урусов в своем Telegram-канале.

Как следует из данных на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, командир взвода Руслан Чотчаев погиб на территории Украины 15 марта 2022 года, ему было 38 лет.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее семи уроженцев Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов или силовыми ведомствами.

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