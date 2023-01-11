11 января 2023, 15:43

Боец ЧВК "Вагнер" из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Мурат Чимов погиб на Украине, сообщил депутат гордумы Черкесска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее шести уроженцев Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине власти Карачаево-Черкесии лишь 10 марта сообщили о четверых погибших уроженцах республики, 2 июня мэрия Черкесска, подтвердила гибель генерал-майора военно-воздушных сил в отставке Канамата Боташева.

На публикацию депутата городской думы Черкесска Ахмеда Батербиева о гибели на Украине уроженца Карачаево-Черкесии обратило 10 января внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Мурат Чимов - уроженец Абазинского района, принимал участие в военной операции в составе частной военной компании "Вагнер", сообщил Батербиев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 7 января. Он также опубликовал документ за подписью главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, в котором говорится, что Чимов погиб "на поле боя".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее шести уроженцев Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов или силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Пригожин прокомментировал розыск вооруженных зеков в Ростове-на-Дону", "Два жителя Чечни погибли на Украине", "Уроженец Волгоградской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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