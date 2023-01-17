Похоронены двое погибших на Украине военных из Астраханской области

17 января 2023, 17:00

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Ефрейтор Самат Бекбулатов и рядовой Алексей Шаповалов погибли на Украине, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 66 уроженцев Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", Асхат Айсагалиев, Ильяс Джамансариев и Кирилл Шишмарев погибли на Украине, общее число уроженцев Астраханской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 64.

В Хошеутово похоронен 26-летний ефрейтор Самату Бекбулатов. Он служил по контракту в Каспийске, погиб 4 января. Он награжден орденом Мужества (посмертно), сообщила сегодня администрация Харабалинского района.

В селе Сасыколи похоронен 22-летний Алексей Шаповалов, он погиб 10 декабря 2022 года, указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 66 военных из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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