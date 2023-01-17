Трое военных из Астрахани погибли на Украине

17 января 2023, 11:23

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Военнослужащие Асхат Айсагалиев, Ильяс Джамансариев и Кирилл Шишмарев погибли на Украине. С начала спецоперации власти подтвердили там гибель как минимум 64 военных из Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб сержант морской пехоты Рашид Батыров. Он стал, по меньшей мере, 61-м военнослужащим из Астраханской области, чью гибель подтвердили власти.

В школе №27, расположенной в микрорайоне Бабаевского в Астрахани, состоялось торжественное открытие Парты Героя. Она посвящена выпускникам школы старшему лейтенанту Кириллу Шишмареву, а также рядовым Асхату Айсагалиеву и Ильясу Джамансариеву погибшим в ходе спецоперации на Украине, сообщил сегодня Punkt-a.info.

В мероприятии принял участие мэр Астрахани Олег Полумордвинов, уточнил "Блокнот Астрахань".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 64 военных из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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