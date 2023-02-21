Правозащитники обратились в ООН по поводу судьбы Идриса Арсамикова

21 февраля 2023, 04:51

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Кризисная группа СК SOS и "Команда против пыток"* направили в ООН заявления по поводу дела уроженца Чечни Идриса Арсамикова. Правозащитники выразили надежду, что ООН запросит у российских властей информацию о местонахождении и состоянии Арсамикова.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в московском аэропорту Домодедово и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, указали правозащитники. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года на похороны отца, после чего его трижды задерживали и пытали. Также он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы. Защитники подали жалобы в управление Следкома и на горячую линию МВД по Чечне. Вечером 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявляет, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в спецоперации. Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, указала Кризисная группа СК SOS.

Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась сегодня", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила Кризисная группа CК SOS.

20 февраля Кризисная группа СК SOS сообщила в своем телеграм-канале о том, что совместно с "Командой против пыток"* подала два заявления в ООН касательно дела Идриса Арсамикова.

По данным группы, "согласно процедуре, работающие при ООН группы могут запросить у правительства России информацию о местонахождении и состоянии Идриса". При этом отмечается, что обращение будет, скорее всего, перенаправлено специальному докладчику ООН по вопросам о пытках Элис Эдвардс, после чего запрос о судьбе Арсамикова будет направлен правительству Российской Федерации.

Второе обращение, как отметила Кризисная группа СК SOS, направлено в рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям. "Запросы, к сожалению, не могут обязать правительство что-либо сделать, однако благодаря ним можно призвать российские власти следить за судьбой Арсамикова", отмечается в сообщении.

Организация также призвала международное правозащитное сообщество подключить к ситуации и требовать от правительства России гарантий безопасности Арсамикова. В последний раз, как отмечается в сообщении, Идрис был в сети утром 18 февраля.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

"Кавказский узел" также писал, что 9 апреля 2021 года из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в соцсети появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженец села Бачи-Юрт Курчалоевского района пропал после публикации видеоролика с критикой местных властей, сообщил 28 июля 2021 года блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день со ссылкой на свои источники Тумсо сообщил, что "парня отпустили". Аюб Вахаевич 30 июля опубликовал ролик, в котором заверил, что находится на свободе и у него все в порядке. Подписчики сочли видео постановочным и усомнились в том, что блогер действительно находится на свободе. Подобные опровержения нередко следуют за резонансными похищениями или исчезновениями уроженцев Чечни, указал тогда кавказовед Руслан Кутаев.

8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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