Видео похищенного чеченского блогера продолжило тренд постановочных опровержений

02 августа 2021, 10:30

Похищенный в Чечне блогер Аюб Вахаевич не добровольно записал видео с заверениями, что у него все в порядке, предположили Тумсо Абдурахманов и модератор Telegram-канала 1Adat. Подобные опровержения нередко следуют за резонансными похищениями или исчезновениями уроженцев Чечни, указал кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", уроженец села Бачи-Юрт Курчалоевского района пропал после публикации видеоролика с критикой местных властей, сообщил 28 июля блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день со ссылкой на свои источники Тумсо сообщил, что "парня отпустили". Аюб Вахаевич 30 июля опубликовал ролик, в котором заверил, что находится на свободе и у него все в порядке. Подписчики сочли видео постановочным и усомнились в том, что блогер действительно находится на свободе.

"Я возле села Бачи-Юрта, своего родного селения. Вот здесь Бачи-Юрт, вот здесь - Ахмат-Юрт. Пишут всякие вещи про меня. Всякие новости про меня, что я пропал там. Я дома. Со мной все нормально", - сказал блогер в видеоролике, опубликованном после сообщений об исчезновении Аюба Вахаевича.

Автор блога "Аюб Вахаевич" действительно находится у себя дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Тумсо Абдурахманов. "Мои источники сообщили, что он дома", - сказал он.

Новое видео блогера записано не добровольно, предположил Абдурахманов. "В этом ролике он не говорит, что не пропадал, он лишь говорит, что он дома. Думаю, он намеренно сказал только это. И, да, скорее всего, от него требовали подобное видео", - высказал свое мнение Тумсо Абдурахманов.

Блогер исчез после того, как опубликовал видеоролик "Туристам безопаснее в Чечне, чем самим чеченцам", в котором выразил "недовольство властью в некоторых моментах, например, за принуждение к вакцинации и не дозволение добывать щебень в русле реки Гумс без выплаты дани", сообщил ранее Абдурахманов. В видеоролике Аюб Вахаевич проводит обзорную экскурсию по селу Бачи-Юрт. Видео сопровождается речью частично на русском, частично на чеченском языке. "Туристам безопаснее здесь намного, чем чеченцам, которые живут здесь", - говорит блогер на видео. Свой обзор он завершает фразой: "Как говорят, Чечня - самый безопасный регион России. Будем проверять".

Видео Аюба Вахаевича записано по принуждению, считает и модератор оппозиционного чеченского Telegram-канала 1Adat. "Этот ролик был записан по принуждению. Информация, что этот человек был похищен, является достоверной и проверенной нами. И такие действия кадыровцев, как запись этого ролика, являются стандартными в ситуации, когда поднимается резонанс из-за какого-то [организованного ими] похищения", - сказал модератор канала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Администрация Telegram-канала не располагает информацией о том, что чеченского блогера отпустили, добавил он. "Нам никто не сообщал еще, что его отпустили", - сказал модератор канала.

За общественным резонансом, вызванным сообщениями об исчезновении уроженца Чечни, нередко следуют видео с опровержениями, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Если достоянием общественности становится чье-то исчезновение, то подобное видео часто следует за этой историей. Но в этом случае я не могу сказать ничего, мне об этом не известно", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 10.25 мск 2 августа, ролик "Туристам безопаснее в Чечне, чем самим чеченцам", по-прежнему доступен на YouTube-канале "Аюб Вахаевич" и набрал там 34,9 тысячи просмотров. Видео "Я дома вторая часть" набрало около 20 тысяч просмотров, более свежих видео на канале не опубликовано. На канал "Аюб Вахаевич" подписаны 9,8 тысячи пользователей YouTube, с 26 декабря 2019 года на нем опубликовано 28 видеороликов, набравших от 1,9 тысячи до 382 тысяч просмотров. Видеоролики в основном посвящены темам Чечни и жизни чеченцев в других регионах России.

Ранее уроженцы Чечни, чье исчезновение или похищение вызывало общественный резонанс, неоднократно записывали видео с заверениями, что у них все в порядке. Так, 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали депортированного из Франции Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату не позволили сопровождать подзащитного. 14 апреля Гадаев отказался от услуг адвоката, и в тот же день в Instagram появился ролик, в котором Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону. Видеоролик Гадаева лишь усиливает опасения за его жизнь, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

6 сентября 2020 года модератор Telegram-канала 1Adat Салман Тепсуркаев был похищен из отеля в Геленджике, а 9 сентября в чеченских пабликах было опубликовано видео, на котором он идет по городской улице. Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Подробности о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина сообщила, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

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