Опубликована видеозапись с Идрисом Арсамиковым

17 февраля 2023, 22:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Идрис Арсамиков, местонахождение которого было неизвестно после задержания чеченскими силовиками в московском аэропорту, на появившейся сегодня в соцсети видеозаписи заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на военную операцию на Украине. Также он попросил правозащитников "отстать от него". Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, указала Кризисная группа СК SOS.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в московском аэропорту Домодедово и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, указали правозащитники. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года на похороны отца, после чего его трижды задерживали и пытали. Также он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы. Адвокатов не пустили сегодня в здание полиции Шелковского района, где предположительно находится задержанный в московском аэропорту Идрис Арсамиков и не сообщили о его местонахождении. Защитники подали жалобы в управление Следкома и на горячую линию МВД по Чечне.

Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась сегодня", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила Кризисная группа CК SOS.

Кризисная группа СК SOS разместила сегодня видеозапись с участием Идриса Арсамикова. "Я сейчас в Чечне, у себя дома. Жив-здоров", - говорит Арсамиков на видеозаписи. После этого он обратился к правозащитникам, особенно тем, которые представляют права представителей ЛГБТ, "отстать от него с с попытками защитить какие-то мои права".

"В Чечне ценят мои права, уважают как человека. А вы из мухи слона раздули, в интернете гуляют какие-то непристойные записи", - говорит Арсамиков, упрекая правозащитников в том, что они оскорбили его и его "фамилию, честь, нацию". "А я патриот, как мои два брата, которые служат на Украине. Ну, я наверное подлечусь и тоже скоро отправлюсь на Украину. Я мужик и скоро собираюсь жениться", - сказал он на видео.

На полной версии видеозаписи, которая размещена на странице Идриса "ВКонтакте", он говорит, что недавно прилетел из Москвы, где был задержан пограничниками. "На мне висело дело в Чеченской республике, потому что как-то получал повестки, но я не обращал на них внимания и вот отправился в Москву, чтобы заработать денег, уладить свои дела", - сказал Идрис. Он утверждает, что следователи и оперативники "разговаривали с ним нормально и "пальцем не тронули". По его словам, он находится дома со своей матерью и дядей.

Далее на видеозаписи появляется пожилая женщина, которая говорит, что Идрис - "нормальный человек". "У меня два сына, которые служат в Украине. А он остался со мной, потому что я одна и старенькая", - говорит женщина. Пожилой мужчина, который представился дядей Арсамикова, заявил, что хорошо знает своего племянника и заявления правозащитников являются "грязью". После этого сам Арсамиков заявил, что те заявления, которые делались в Москве, являются "фейковыми".

По мнению Кризисной группы СК SOS, это видео заставляет усомниться в том, что он "записано не под давлением". "Риторика, выбор слов, предыстория и аналогичные случаи говорят о том, что его попросили записать видео из-за общественного резонанса.Чтобы снизить градус давления общественности, силовики, вероятно, отпустили Идриса домой с условием записи видео. Такие публичные «покаяния», в попытке обелить власти — постоянная практика в Чечне", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

"Кавказский узел" также писал, что 9 апреля 2021 года из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженец села Бачи-Юрт Курчалоевского района пропал после публикации видеоролика с критикой местных властей, сообщил 28 июля 2021 года блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день со ссылкой на свои источники Тумсо сообщил, что "парня отпустили". Аюб Вахаевич 30 июля опубликовал ролик, в котором заверил, что находится на свободе и у него все в порядке. Подписчики сочли видео постановочным и усомнились в том, что блогер действительно находится на свободе. Подобные опровержения нередко следуют за резонансными похищениями или исчезновениями уроженцев Чечни, указал тогда кавказовед Руслан Кутаев.

8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

6 сентября 2020 года модератор Telegram-канала 1Adat* Салман Тепсуркаев был похищен из отеля в Геленджике, а 9 сентября в чеченских пабликах было опубликовано видео, на котором он идет по городской улице. В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом. Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, однако сообщения о его смерти появились лишь в августе 2022 года. По сведениям оппозиционного Telegram-канала*, родственникам велели "закопать его как собаку". Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.