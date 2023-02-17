Чеченские силовики отказались сообщить о местонахождении Арсамикова

17 февраля 2023, 15:58

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Адвокатов не пустили в здание полиции Шелковского района, где предположительно находится задержанный в московском аэропорту Идрис Арсамиков и не сообщили о его местонахождении. Защитники подали жалобы в управление Следкома и на горячую линию МВД по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в московском аэропорту Домодедово и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, указали правозащитники. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года на похороны отца, после чего его трижды задерживали и пытали. Также он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы.

Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась сегодня", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила Кризисная группа CК SOS.

Адвокаты Кризисной группы СК SOS прибыли сегодня в к зданию ОМВД Шелковского района, где, как они предполагают, может находиться Идрис Арсамиков, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова.

По ее словам, Арсамикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, на сумму 270 600 рублей. "Автора заявления называть не будем — есть высокая вероятность, что это просто старый "висяк", который было удобно повесить на Арсамикова. Хотя в 2021 году его не было в России", - подчеркнула Александра.

Она добавила, что Арсамиков покинул Чечню в январе 2018 года после того, как его задерживали республике из-за его ориентации. "У него есть статус беженца и вид на жительство в Нидерландах. Чтобы приехать в Россию на похороны отца, он получал специальное разрешение от муниципалитета Нидерландов", - рассказала она.

По ее словам, обстоятельства задержания и пыток Арсамикова в 2017 году устанавливались во время опроса подзащитного адвокатом и составления кейса для эвакуации. "Задержания и пытки в 2022-2023 годах известны нам со слов подзащитного — после его прилета из Чечни в Москву пообщаться мы с ним не успели", - заявила она.

Адвокатов не пустили в здание ОМВД Шелковского района, а сотрудники отказались сообщать, где находится Идрис. О его местонахождении нет информации уже более суток, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS .

Один из адвокатов подал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и попросил провести проверку действий сотрудников, которые не допускают его к подзащитному и не сообщают никаких сведений о нем. Когда адвокаты пришли в управление Следкома по Чечне, один из сотрудников предположил, что их визит связан с Арсамиковым. "Вы по поводу того, что в интернете, что ли, писали?", - спросил он еще до того, как адвокат успел представиться.

Также жалоба направлена по телефону доверия МВД. В прокуратуру района и Чечни дозвониться не удалось — номера либо не существуют вовсе, либо по ним никто не отвечает, указано в сообщении в Telegram-канале группы.

Полицейские не смогли помешать чеченским силовикам увезти Арсамикова из московского аэропорта, как и в случаях задержаний в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой 1 и братьев Магамадова и Исаева 2 ,отметили ранее правозащитники.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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