Задержание Арсамикова подчеркнуло бессилие полицейских перед чеченскими силовиками

17 февраля 2023, 11:28

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Уроженца Чечни Идриса Арсамикова, задержанного в московском аэропорту, после возвращения из Нидерландов на похороны отца трижды задерживали в Чечне и забрали документы, сообщила Кризисная группа СК SOS. Полицейские не смогли помешать чеченским силовикам увезти Арсамикова, как и в случаях задержаний в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой и братьев Магамадова и Исаева, отметили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, задержан в московском аэропорту Домодедово и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, указали правозащитники.

Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком летом 2018 года. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась сегодня", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила Кризисная группа CК SOS.

Арсамиков рискует оказаться в том отделе силовой структуры, где он уже подвергался пыткам, сообщила 16 февраля Кризисная группа СК SOS. "Мы направили за Идрисом адвоката, чтобы выяснить, в каком состоянии находится подзащитный, уточнить его процессуальный статус по делу, а также обеспечить ему юридическую поддержку", - говорится в публикации в телеграм-канале организации.

Арсамиков был задержан в 2017 году в Чечне по подозрению в гомосексуальности, его пытали, "выбивая признания", но позднее отпустили. В январе 2018 года он с помощью правозащитников покинул страну и переехал в Нидерланды, а в 2019 году получил там политическое убежище и статус резидента.

В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года. "Молодой человек приехал на похороны отца. Согласно правилам, беженцам запрещено возвращаться в страну, откуда они сбежали, однако есть исключения. Из-за смерти близкого родственника Идрис получил от правительства Нидерландов официальное разрешение на поездку в Россию и обратно. Покинуть Чечню повторно оказалось сложнее. Молодой человек уже был в базе у силовиков, и его снова начали преследовать. Идриса трижды задерживали и пытали, но позже отпускали. У него забрали разрешение на поездку, полученное от муниципалитета Нидерландов, а при получении загранпаспорта возникли трудности. После третьего задержания он решил вылететь из Грозного в Москву", - говорится в публикации Кризисной группы.

Уроженцы Чечни, получившие защиту в Европе, возвращаются на похороны родственников, несмотря на риски, констатировал глава Кризисной группы СК SOS Давид Истеев. "Они осознают эти риски для себя, но эмоции берут верх над рассудком. Семья для чеченцев имеет огромное значение, даже если эта же семья была готова убить человека, совершить убийство чести. Конечно, приезжая на похороны, они не уезжают на следующий день, а остаются еще на пару недель, месяц, чтобы провести время с семьей… Март 2022 года, когда вернулся Арсамиков, был худшим временем для таких отчаянных поступков. В Чечне у него изъяли все документы Нидерландов. У него не было загранпаспорта. Он оказался в ловушке", - приводятся в публикации его слова.

Ситуация с Арсамиковым аналогична делу братьев Магамадова и Исаева 1 и делу Заремы Мусаевой 2 , отметил Истеев. "К сожалению, мы готовимся к ситуации, что к Идрису не пустят адвокатов, а под пытками он сознается в том, чего совершить физически не мог. Сфабрикованное дело будет направлено в чеченский суд. Судья, не читая материалов, вынесет обвинительный приговор", - сказал он.

Руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец также провел параллель между задержаниями Идриса Арсамикова и Заремы Мусаевой. "Во всех историях, где кадыровцы отлавливают неугодных уроженцев Чечни, больше всего меня удивляет полный паралич у местных силовиков. Вот и сейчас, как передает СК-SOS, в Домодедово Идриса Арсамикова забрал и увез в неизвестном направлении оперативник, который не предъявил полицейским никаких документов. Скорее всего, как и в деле Заремы Мусаевой, местные были поставлены в курс дела заранее и просто играли роль статистов, изначально остановив Идриса и удерживая его до прихода кадыровца", - написал 16 февраля Бабинец в своем телеграм-канале.

Арсамиков задержан по делу о мошенничестве, ориентировку на него подписал начальник угрозыска ОМВД по Шелковскому району по фамилии Хамзаев, при этом само дело было возбуждено в 2021 году, когда Идрис Арсамиков жил в Нидерландах, сообщила 16 февраля "Медиазона"*.

Информация о том, что ориентировку на Арсамикова подписал начальник районного ОМВД Рустам Геремеев, ошибочна, подчеркнуло издание.

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