Правозащитники заявили об угрозе пыток для задержанного в Москве чеченца

16 февраля 2023, 05:42

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Идрис Арсамиков, покинувший Чечню после преследований из-за гомосексуальности, был задержан в московском аэропорту "Домодедово" по прилете из Нидерландов, а потом передан чеченским силовикам, сообщила Кризисная группа CК SOS.

28-летний Арсамиков, по данным правозащитников, прилетел в Россию, собираясь посетить похороны отца в Чечне. Республику он покинул после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком летом 2018 года.

Арсамиков успел сообщить, что задержан в аэропорту. Полицейские объяснили его задержание "некоторыми проблемами в Чечне" и объявили молодому человеку, что за ним едут чеченские силовики, сообщила сегодня группа CК SOS в своем Telegram-канале.

По информации правозащитников, Идрис Арсамиков не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Адвоката, направленного в "Домодедово", к задержанному не пустили: пограничники объявили, что Арсамикова задержали по ориентировке из Чечни и до прибытия "инициаторов ареста" никого к нему не допустят.

Согласно ориентировке, подписанной начальником отдела МВД по Шелковскому району Чечни, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК России). Ориентировка "внезапно появилась сегодня", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Идрис находился в Нидерландах, отмечает CК SOS.

Арсамиков пытался заявить о грозящих ему пытках, но полицейский в "Домодедово" при разговоре с адвокатом отказался принять это заявление. Позже силовики, экстренно прибывшие в Москву, забрали Арсамикова и увезли в неизвестном направлении. Чеченский оперативник "не предъявил никаких документов местным полицейским и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного", сообщила кризисная группа в 4.50 мск.

"Предположительно, сейчас Арсамикова везут в Чечню, где ему грозит смертельная опасность", - говорится в сообщении правозащитников.

Пока молодой человек находился в "Домодедово", ему потребовалась помощь врачей из-за панической атаки. Полицейские вызвали медбригаду, однако врачи вскоре ушли, заявив, что "не заметили у него панической атаки", сообщил медиа-проект SOTA со ссылкой на корреспондента в аэропорту.

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