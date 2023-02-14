Жители Хутраха отказались от претензий к властям

14 февраля 2023, 12:01

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Случай, когда жителям дагестанского села Хутрах пришлось по сугробам нести односельчанку в больницу соседнего села, является исключительным. Зимой в этой местности снегопады бывают часто, и власти в тот же день оперативно расчистили дорогу, заявили сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля стало известно, что жители села Хутрах в Цунтинском районе Дагестана два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Село Хутрах расположено около границы с Грузией, в 24 километрах от райцентра – селения Цунта. В нем живет около 700 человек, преимущественно дидойцы (цезы), входящие в аваро-андо-цезскую группу народностей. Местные жители заняты, в основном, сельским хозяйством, многие выезжают в поисках работы в другие города и районы республики. В Хутрахе есть средняя общеобразовательная школа, детсад, а также фельдшерско-акушерский пункт. Примерно в пяти километрах от него расположена медицинская амбулатория, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Ахмед.

В Цунтинском районе зимой часто бывают обильные снегопады, рассказал местный житель Рашид. "К тому дню, когда несли по сугробам больную женщину, несколько дней шел снег, высота покрова достигла почти метра. Помогали проложить дорогу около 30 человек. Дорожные службы обычно начинают убирать снег, после того как снегопад хоть немного прекратится. Считаю, в данном случае была форсмажорная ситуация", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Хутраха записали видео (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). На его кадрах показаны трое мужчин, которые стоят на горной дороге. В местности, где происходит съемка, недавно выпал снег. При этом дорога расчищена, на ней видны следы от гусеничного трактора.

Один мужчина назвался автором ролика, на котором показано, как сельчане несут больную женщину. После этого инцидента власти отреагировали быстро, и спустя короткое время дорога была расчищена, заявил он. "Сразу же приехал трактор и очистил дорогу", – сказал местный житель.

Затем комментарий дал другой местный житель, он назвался супругом женщины, которую несли на носилках. "Врачи сработали оперативно, она сейчас уже разговаривает, доставлена в райцентр, в районную больницу. Все нормально", – заявил он.

Этот местный житель также заявил, что власти оперативно отреагировали и прислали технику для расчистки дороги. "Помощь была оказана вовремя. Мы до больницы ее не довезли, буквально метров 100-200 удалились от дома", – заявил супруг женщины.

9 февраля в Цунтинском районе, после четырех дней обильного снегопада, высота снежного покрова достигала более 60 сантиметров. Занятия в школах в некоторых местных населенных пунктах были приостановлены. Возникла лавиноопасная ситуация, был закрыт перевал Бежта – Кидеро, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации района.

К 10 февраля автодорога, ведущая к селу Хутрах, была расчищена от снега. Работы были начаты сразу, как позволили погодные условия, добавил он.

Эту сведения подтвердили в "Дагестанавтодоре". В частности, ведомство опубликовало фотографии расчищенной дороги Кидеро – Хутрах в своем Telegram-канале.

Напомним, в Дагестане периодически происходят инциденты, когда жителям сел приходится самим проявлять инициативу, чтобы решить ту или иную проблему. При этом эти инциденты вызывают резонанс в соцсетях. Комментаторы критикуют чиновников за то, что они не помогают сельчанам.

Так, в январе 2022 года резонанс в сети вызвал случай, когда жителям села Хушет из-за отсутствия дороги пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке.

Также дагестанских чиновников пользователи соцсетей раскритиковали и после того, как 5 января жители Цумадинского района были вынуждены вручную расчищать горную дорогу, которая была заблокирована в результате камнепада. Часть комментаторов тогда задалась вопросом, почему людям пришлось раскалывать камни и убирать с дороги при помощи ломов, кирок и лопат, тогда как власти могли бы им на помощь отправить коммунальную технику.

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