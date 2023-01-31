Жители Цумадинского района пожаловались на плохие дороги и проблемы с электричеством

31 января 2023, 05:53

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В селе Агвали жители Цумадинского района провели акцию, на которой задали вопросы властям, когда будут проложены нормальные дороги, закончатся проблемы с электричеством и связью, построят спортивные сооружения и детские сады.

Жители Цумадинского района 30 января провели акцию в селе Агвали, на которой пожаловались на множество проблем.

"Когда сделают нормальные дороги, электролинию, связь, спортивные сооружения, чтобы развивались наши дети, детские садики и многое другое", - цитирует их слова телеграм-канал "Черновик".

На видео, опубликованном на канале, видна группа мужчин около припаркованных автомобилей. "Братья приезжают по поводу проблем, по поводу плохих дорог, которые не делаю, не чинят у нас, в Цумадинском районе. Как-будто ты по шиферу едешь, машину разбирает по частям. Вот сегодня собрались в селении Агвали, чтобы узнать, чем помогут и помогут ли вообще <...> Мы не приехали сюда, чтобы спорить с кем-то. Мы приехали чисто, чтобы объяснить нашу проблему и будет ли оказана нам помощь", - сообщил автор видео за кадром.

Отмечается, что просьбы помочь с решением проблем жители района адресовали правительству Дагестана, министерству культуры и министерству транспорта региона, Россетям и лично главе республике Сергею Меликову.

В телеграм-канале Цумадинского района также было размещено видео, однако ни одного комментария по данным на 04.00 мск сегодня, 31 января оно не набрало. Следующее видео на канале посвящено качеству дорог в районе. Оно снято через лобовое стекло автомобиля, который едет по дороге, действительно напоминающей скорее шифер. "Наши дороги - это какой-то ужас. Как шифер, иногда кажется, что худшие дороги в мире. А есть люди, которым приходится каждый день по несколько раз ехать по этому ужасу", - говорится в комментарии к видео, которое, впрочем, тоже не было прокомментировано ни разу, но набрало 227 просмотров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители села Хушет в Цумадинском районе неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автодороги. 16 января 2022 года из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. 6 января стало известно, что хушетцы строят дорогу своими силами, деньги на это пожертвовал местный меценат.

1 июня в соцсетях было опубликовано видео, в котором школьники из села Кванада Цумадинского района сообщили, что собрали 35 600 рублей на ремонт трассы "Бузнаса-нух" и передали эстафету по сбору денег школьникам соседнего села. Ремонт автодороги должен быть заботой властей, а не школьников, отметили комментаторы.

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