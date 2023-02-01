01 февраля 2023, 13:01

Чиновники отреагировали на требования жителей решить проблемы Цумадинского района

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Глава Цумадинского района после схода жителей распорядился создать комиссию для отслеживания решения проблем с плохими дорогами и перебоями энергоснабжения, сообщили в муниципалитете. Начало ремонта автотрассы, на качество которой пожаловались сельчане, запланировано на март, рассказал представитель Минтранса Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 30 января жители Цумадинского района провели акцию в селе Агвали, на которой пожаловались, в частности, на плохие дороги и проблемы с электричеством.

В Цумадинском районе плохое состояние дорог, осенью и зимой из-за этого наблюдаются поломки автомобилей, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Абдурахман.

В районе также часты отключения электричества, а в некоторые села не проложен газопровод, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" другой житель Цумадинского района Магомедрасул.

В день схода, 30 января, в районной администрации прошла встреча главы района Шамиля Омарова и председателя райсобрания депутатов Магомеда Нурмагомедова с местными жителями, сообщил представитель администрации.

"Говорили о периодических отключениях подачи электроэнергии, о необходимости замены опор линии электропередачи на некоторых участках. Была затронута проблема прокладки новых и реконструкции прежних секций газопровода до населённых пунктов верхнего участка, подача в которые временно отсутствует. Глава района взял на личный контроль решение всех насущных проблем. Он поручил создать рабочую комиссию при администрации муниципалитета, которая будет мониторить решение данных проблем", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автодорога Агвали – Шаури - Кидеро, на состояние которой жаловались люди, соединяет разные районы и находится в республиканском подчинении, добавил представитель муниципалитета.

На участке этой дороги от второго до 27 километра, в границах Цумадинского района, в первой декаде марта запланированы работы по устройству покрытия из песчано-гравийной смеси с очисткой осыпей, обвалов, водоотводных труб и мостов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги Агвали – Шаури – Кидеро с устройством асфальтобетонного покрытия", - пояснил он.

По его словам, в 2018-2022 годах в Цумадинском районе построено и реконструировано около 26 километров дорог и девять мостов протяженностью 296 погонных метров. "На 2023-2024 годы запланирован капремонт 14 километров дорог с асфальтобетонным покрытием", - сообщил представитель Минтранса.

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Примечание:

"Отчет дагестанских чиновников о ремонте дороги вызвал критику в соцсети", "Автотрасса в Дагестане повреждена в результате ливня", "Чиновники объяснили нехваткой финансирования отсутствие дороги к селу Хушет".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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