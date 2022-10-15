Отчет дагестанских чиновников о ремонте дороги вызвал критику в соцсети

15 октября 2022, 08:21

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В махачкалинском поселке Новый Хушет начат ремонт железнодорожного переезда, сам переезд закрыт до окончания работ, информировали местные власти. В этом месте постоянно возникают пробки, и нужно возводить мост. Переезд никак не контролируется, а власти не предпринимают мер, пожаловались пользователи соцсети "ВКонтакте".

Дорожные службы приступили к ремонту железнодорожного переезда в махачкалинском селе Новый Хушет, в связи с чем он закрыт. "Объезд осуществляется через железнодорожный переезд Тарки-Манас (Уйташи)", - сообщила на своем сайте администрация Ленинского района Махачкалы.

Публикация о ремонте железнодорожного переезда Новом Хушете была размещена в соцсети "ВКонтакте", в группе "Голос Дагестана", на который подписаны около 146 тысяч пользователей. На 07.35 мск 15 октября эта запись набрала 75 отметок "нравится" и 31 комментарий. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Отремонтируют понятно, пробки исчезнут там?" – спросил Марат Эфендиев.

"Нет, пока есть обочечники и с ними никто не борется", – ответил ему Мурадхан Султанов.

"Там мост надо строить, чтобы пробки исчезли", – отметил Хаджимурат Магомедов.

"Для моста нужно объездную дорогу как минимум, а её там не вариант сделать. Я про финансы вообще молчу, там космические суммы", – заявил пользователь с ником Нитот Нидругой.

"Положат бетон, залатают дыры щебнем и все? Там мост нужен", – высказал схожее мнение Андрей Бухалов.

"На полгода теперь закроют дорогу", – считает пользователь с ником Слава Славе.

"Там расширение дороги нужно, что невозможно из-за того что вокруг магазины", – подчеркнул Мурад Самедов.

"Вложили пять миллиардов долларов по-любому", - предположил пользователь с ником Имя Фамилия.

"Ну, это ладно. Что светофоры не работают?" – задалась вопросом Умият Магомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 2 февраля жители Нового Сулака вышли на акцию протеста около железнодорожных путей. По словам участников акции, жители Нового Сулака, в том числе и дети, идущие в школу, вынуждены были пересекать железнодорожные пути перед движущимися поездами из-за отсутствия перехода. 8 февраля чиновники отреагировали на просьбу сельчан и пообещали обустроить переход. 2 апреля активисты сообщили, что близ поселка Новый Сулак появился пешеходный переход через железные пути. На месте стихийного перехода появились покрытие, перила и указатели.

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